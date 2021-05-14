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Хорошие новости
https://ria.ru/20210514/koshka-1732254167.html
Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП
Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП
В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:06
2021-05-14T11:37
хорошие новости
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".По словам собеседницы агентства, в четверг вечером жители обратились в компанию с просьбой снять животное. Это решили сделать в темное время суток, чтобы "доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя"."Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи. Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней", — рассказали в "Россетях Сибирь".Испуганное млекопитающее, как только его спустили на землю, вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло.Местная жительница поблагодарила за помощь животному, которое, по ее словам, уже не подавало признаков жизни.Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании "Россети Сибирь" стало регулярным, пояснили в пресс-службе. Только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.
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96
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Кадры спасения кота с ЛЭП в Туве
Энергетики в Туве спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре линий электропередач.
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республика тыва, происшествия

Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП

10:06 14.05.2021 (обновлено: 11:37 14.05.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
По словам собеседницы агентства, в четверг вечером жители обратились в компанию с просьбой снять животное. Это решили сделать в темное время суток, чтобы "доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя".
"Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи. Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней", — рассказали в "Россетях Сибирь".
Испуганное млекопитающее, как только его спустили на землю, вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло.
Местная жительница поблагодарила за помощь животному, которое, по ее словам, уже не подавало признаков жизни.
Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании "Россети Сибирь" стало регулярным, пояснили в пресс-службе. Только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.
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