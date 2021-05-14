https://ria.ru/20210514/koshka-1732254167.html

Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП

Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП

В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:06

2021-05-14T10:06

2021-05-14T11:37

хорошие новости

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".По словам собеседницы агентства, в четверг вечером жители обратились в компанию с просьбой снять животное. Это решили сделать в темное время суток, чтобы "доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя"."Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи. Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней", — рассказали в "Россетях Сибирь".Испуганное млекопитающее, как только его спустили на землю, вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло.Местная жительница поблагодарила за помощь животному, которое, по ее словам, уже не подавало признаков жизни.Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании "Россети Сибирь" стало регулярным, пояснили в пресс-службе. Только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.

https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html

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Кадры спасения кота с ЛЭП в Туве Энергетики в Туве спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре линий электропередач. 2021-05-14T10:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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