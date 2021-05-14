https://ria.ru/20210514/koshka-1732254167.html
Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП
Тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП
В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:06
2021-05-14T10:06
2021-05-14T11:37
хорошие новости
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732258592_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_009220fa4533af62e3f6d75346e52974.jpg
КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".По словам собеседницы агентства, в четверг вечером жители обратились в компанию с просьбой снять животное. Это решили сделать в темное время суток, чтобы "доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя"."Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи. Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней", — рассказали в "Россетях Сибирь".Испуганное млекопитающее, как только его спустили на землю, вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло.Местная жительница поблагодарила за помощь животному, которое, по ее словам, уже не подавало признаков жизни.Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании "Россети Сибирь" стало регулярным, пояснили в пресс-службе. Только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.
https://ria.ru/20210513/lisa-1732173919.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732258592_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c9e331e20f6a23bcd97d6d0703620272.jpg
Кадры спасения кота с ЛЭП в Туве
Энергетики в Туве спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре линий электропередач.
2021-05-14T10:06
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика тыва, происшествия
КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. В Туве энергетики ночью провели операцию по спасению кошки, которая четверо суток просидела на опоре ЛЭП, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
По словам собеседницы агентства, в четверг вечером жители обратились в компанию с просьбой снять животное. Это решили сделать в темное время суток, чтобы "доставить меньше хлопот для граждан, ведь без отключения электроэнергии сделать это было нельзя".
"Спасательную операцию энергетики начали в первом часу ночи. Выписали наряд, получили допуск, отключили линию электропередачи и поднялись на вышке. Кошка в панике пыталась спрыгнуть самостоятельно, когда энергетики приблизились к ней", — рассказали в "Россетях Сибирь".
Испуганное млекопитающее, как только его спустили на землю, вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло.
Местная жительница поблагодарила за помощь животному, которое, по ее словам, уже не подавало признаков жизни.
Спасение кошек с опор ЛЭП для энергетиков тувинской компании "Россети Сибирь" стало регулярным, пояснили в пресс-службе. Только за прошлый год они сняли с линий четырех котов.