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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732265873.html
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:06
2021-05-14T15:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
москва
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января -3 818."Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться", - сказал Малышев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, москва, общество

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

11:06 14.05.2021 (обновлено: 15:30 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января -3 818.
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"Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться", - сказал Малышев.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай МалышевМоскваОбщество
 
 
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