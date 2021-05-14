https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732265873.html

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции,... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:06

2021-05-14T11:06

2021-05-14T15:30

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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москва

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Высокие цифры по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлены майскими праздниками, но чтобы говорить о какой-то тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Согласно статистике оперативного штаба по коронавирусу, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января -3 818."Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться", - сказал Малышев.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, москва, общество