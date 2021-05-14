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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки в РФ нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:04
2021-05-14T11:04
2021-05-14T11:04
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. За сутки в РФ нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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