https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732264420.html

В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 17 января

В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 17 января

В Москве отмечено наибольшее с 17 января число новых случаев COVID-19 - 3818, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:02

2021-05-14T11:02

2021-05-14T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве отмечено наибольшее с 17 января число новых случаев COVID-19 - 3818, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 17 января в столице было отмечено 4012 новых случаев коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3818; 2. Санкт-Петербург - 739; 3. Московская область - 648", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - четыре, Чукотском автономном округе - два, Еврейской автономной области - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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