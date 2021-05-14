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В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 17 января
В Москве выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с 17 января
В Москве отмечено наибольшее с 17 января число новых случаев COVID-19 - 3818, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:02
2021-05-14T11:02
2021-05-14T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В Москве отмечено наибольшее с 17 января число новых случаев COVID-19 - 3818, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, 17 января в столице было отмечено 4012 новых случаев коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3818; 2. Санкт-Петербург - 739; 3. Московская область - 648", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - четыре, Чукотском автономном округе - два, Еврейской автономной области - один.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург