https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732234940.html

Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей

Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей

Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T03:07

2021-05-14T03:07

2021-05-14T03:07

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она напомнила, что коронавирус - системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться.Ранее биолог предположила, что заболеваемость в России пойдет на спад после того, как будет преодолен порог в 30% вакцинированных.От коронавируса в России привиты первым компонентом более 14 миллионов россиян, двумя - около 10 миллионов, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество