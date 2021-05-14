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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732234940.html
Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T03:07
2021-05-14T03:07
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она напомнила, что коронавирус - системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться.Ранее биолог предположила, что заболеваемость в России пойдет на спад после того, как будет преодолен порог в 30% вакцинированных.От коронавируса в России привиты первым компонентом более 14 миллионов россиян, двумя - около 10 миллионов, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей

03:07 14.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она напомнила, что коронавирус - системное заболевание, которым можно заболеть не один раз.
“Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса”, - сказала Баранова.
Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться.
Ранее биолог предположила, что заболеваемость в России пойдет на спад после того, как будет преодолен порог в 30% вакцинированных.
От коронавируса в России привиты первым компонентом более 14 миллионов россиян, двумя - около 10 миллионов, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она уточнила, что вакцинация от коронавируса в разных субъектах России идёт по-разному, коллективный иммунитет ожидается к осени.
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