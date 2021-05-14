https://ria.ru/20210514/komi-1732254820.html
В Минприроды назвали площадь загрязнения почвы нефтью в Коми
В Минприроды назвали площадь загрязнения почвы нефтью в Коми
Специалисты Росприроднадзора установили, что загрязнение земель в Коми после разгерметизации нефтепровода в НАО распространилось на площади 12,7 тысячи... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:08
2021-05-14T10:08
2021-05-14T10:13
владимир уйба
республика коми
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усинск
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора установили, что загрязнение земель в Коми после разгерметизации нефтепровода в НАО распространилось на площади 12,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Минприроды.Накануне глава Коми Владимир Уйба заявил, что из-за разгерметизации нефтепровода в НАО количество разлившейся нефти в районе Усинска оценивается в 6-7 тонн."В ходе рейдового осмотра установлено, что нефтесодержащая жидкость попала на почву и реку. "Центр природопользования и охраны окружающей среды" Ненецкого автономного округа отобрал три пробы воды и две пробы почвы. Площадь загрязненных земель составляет 12 725 кв.м., объем разлитой нефти и нефтепродуктов составил приблизительно 4 тонны", - говорится в сообщении.Управлением Росприроднадзора возбуждены административные дела и проводится административное расследования, добавили в Минприроды.Ранее главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми направлен персонал для ее локализации, перекачка по трубопроводу остановлена. Представитель экстренных служб отмечал, что сырая нефть попала в акваторию реки Колва после разгерметизации нефтепровода диаметром 273 миллиметра, для сбора нефтепродуктов выставлены две линии боновых заграждений.
https://ria.ru/20210513/ekologiya-1732087031.html
https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html
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владимир уйба, республика коми, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усинск, происшествия