https://ria.ru/20210514/koloniya-1732236528.html

Экс-главе структуры РЖД в Приморье изменили срок с условного на реальный

Экс-главе структуры РЖД в Приморье изменили срок с условного на реальный

Приморский краевой суд изменил с условного на реальный срок лишения свободы бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:22

2021-05-14T04:22

2021-05-14T04:22

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Приморский краевой суд изменил с условного на реальный срок лишения свободы бывшему начальнику Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций, который ранее был осужден за получение взяток на общую сумму свыше 7 миллионов рублей за помощь в оформлении контейнеров с грузами, сообщил РИА Новости представитель суда.Летом 2020 года следователи сообщали, что фигурант обвиняется в получении взяток от разных предпринимателей на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, в том числе за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и оказал содействие следствию, отмечали в СУ. В марте Фрунзенский районный суд Владивостока назначил ему шесть лет условно и штраф в 20 миллионов рублей.Летом 2019 года Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что начальника железнодорожной станции "Владивосток" и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.

https://ria.ru/20210513/koloniya-1732130589.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, происшествия