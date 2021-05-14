Более ста палестинцев пострадали в стычках на Западном берегу Иордана
15:09 14.05.2021 (обновлено: 22:17 14.05.2021)
© REUTERS / Ammar AwadСотрудники правоохранительных органов Израиля во время столкновений с протестующими возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 палестинцев пострадали в пятницу в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщил палестинский Красный полумесяц.
"Число пострадавших с сегодняшнего рассвета на Западном берегу на данный момент составляет 101", - заявил Красный полумесяц.
Массовые демонстрации и акции протеста проходят в пятницу на Западном берегу в поддержку палестинцев в секторе Газа и Иерусалиме на фоне эскалации напряженности между анклавом и Израилем.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1 750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 119 человек.