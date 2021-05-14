https://ria.ru/20210514/izrail-1732322921.html

Более ста палестинцев пострадали в стычках на Западном берегу Иордана

Более ста палестинцев пострадали в стычках на Западном берегу Иордана

Более 100 палестинцев пострадали в пятницу в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщил палестинский Красный полумесяц. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:09

2021-05-14T15:09

2021-05-14T22:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731647351_0:0:1103:620_1920x0_80_0_0_261e5725a90bdb3f0bcc651bf791187a.jpg

ГАЗА, 14 мая - РИА Новости. Более 100 палестинцев пострадали в пятницу в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщил палестинский Красный полумесяц.Массовые демонстрации и акции протеста проходят в пятницу на Западном берегу в поддержку палестинцев в секторе Газа и Иерусалиме на фоне эскалации напряженности между анклавом и Израилем.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1 750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 119 человек.

https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html

иерусалим

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, палестина, израиль, в мире