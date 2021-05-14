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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан.
2021-05-14T14:09
2021-05-14T14:09
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
видео
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С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
сектор газа
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан. С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
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видео, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, видео
Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан.
2021-05-14T14:09
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Эскалация конфликта или война: Израиль и Палестина стягивают войска

14:09 14.05.2021
 
Читать ria.ru в
Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа. Войска с обеих сторон перемещаются к границе. По словам представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, приказ о вступлении в бой еще не отдан.
С 10 мая по контролируемой Израилем территории было выпущено 1600 ракет. В ответ Израиль уничтожил более 500 объектов в Палестине. ООН обеспокоена тем, что конфликт перерастет в полномасштабную войну.
 
Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаИзраильВидео
 
 
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