https://ria.ru/20210514/izrail-1732233579.html

Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ

Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ

Жителям приграничных с сектором Газа населенных пунктов предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T01:45

2021-05-14T01:45

2021-05-14T01:50

сектор газа

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731903026_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_88733c7ce3d80c8c913dcf06d8528a24.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Жителям приграничных с сектором Газа населенных пунктов предписано не покидать бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, сообщила пресс-служба армии Израиля.Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, палестина, израиль, в мире