https://ria.ru/20210514/izrail-1732230739.html

Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется

Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется

Операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется", заявил ночью в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T00:38

2021-05-14T00:38

2021-05-14T00:55

сектор газа

биньямин нетаньяху

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется", заявил ночью в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как армия сообщила об атаках по целям в палестинском анклаве с земли и с воздуха.Несколькими минутами ранее израильская армия сообщила, что ее ВВС и наземные силы атакуют сектор Газа.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. По данным армии, Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, биньямин нетаньяху, палестина, израиль, в мире