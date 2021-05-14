Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/gosizmena-1732284364.html
В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену
В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену
Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:31
2021-05-14T12:31
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики.Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании капитана Дениса Урада, который в марте во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба вооруженных сил отправил оппозиционному Telegram-каналу секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны."Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Там отмечается, что, с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду "назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан". Приговор суда вступил в законную силу, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210412/gosizmena-1727966776.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире

В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену

12:31 14.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики.
Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании капитана Дениса Урада, который в марте во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба вооруженных сил отправил оппозиционному Telegram-каналу секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны.
"Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там отмечается, что, с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду "назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан". Приговор суда вступил в законную силу, подчеркивается в сообщении.
Аэропорт города Луганск, Украина - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 19:31
Жителя Луганска приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
00:21В СК рассказали о работе военных следователей в годы ВОВ
00:14WhatsApp начинает ограничивать часть функций у ряда пользователей
00:09В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:09Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле израильской базы Хацерим
Лента новостейМолния