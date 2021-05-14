https://ria.ru/20210514/gosizmena-1732284364.html

В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену

В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену

Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:31

2021-05-14T12:31

2021-05-14T12:31

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики.Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании капитана Дениса Урада, который в марте во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба вооруженных сил отправил оппозиционному Telegram-каналу секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны."Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Там отмечается, что, с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду "назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан". Приговор суда вступил в законную силу, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210412/gosizmena-1727966776.html

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