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В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену
В Белоруссии военного приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену
Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:31
2021-05-14T12:31
2021-05-14T12:31
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МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики.Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании капитана Дениса Урада, который в марте во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба вооруженных сил отправил оппозиционному Telegram-каналу секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны."Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Там отмечается, что, с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду "назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан". Приговор суда вступил в законную силу, подчеркивается в сообщении.
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белоруссия, в мире
МИНСК, 14 мая – РИА Новости.
Верховный суд Белоруссии
приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за измену государству, сообщила в пятницу генпрокуратура республики.
Ранее белорусский гостелеканал ОНТ сообщил о задержании капитана Дениса Урада, который в марте во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба вооруженных сил отправил оппозиционному Telegram-каналу секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны.
"Приговором Верховного Суда Республики Беларусь Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Там отмечается, что, с учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду "назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан". Приговор суда вступил в законную силу, подчеркивается в сообщении.