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Генерала Горяйнова назначили зампредом СК
Генерала Горяйнова назначили зампредом СК
Генерал-майора юстиции Сергея Горяйнова назначили заместителем председателя Следственного комитета, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:10
2021-05-14T18:39
сергей горяйнов
александр бастрыкин
владимир путин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Генерал-майора юстиции Сергея Горяйнова назначили заместителем председателя Следственного комитета, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания.Горяйнов стал руководителем управления кадров СК в 2018-м. Помимо этого, в 2020 году указом Путина он был включен в состав комиссии при президенте России по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.Председатель Следственного комитета — Александр Бастрыкин.
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сергей горяйнов, александр бастрыкин, владимир путин, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество

Генерала Горяйнова назначили зампредом СК

17:10 14.05.2021 (обновлено: 18:39 14.05.2021)
 
© Фото : СУ СК РФ по Мурманской областиСергей Горяйнов
Сергей Горяйнов - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : СУ СК РФ по Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Генерал-майора юстиции Сергея Горяйнова назначили заместителем председателя Следственного комитета, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Горяйнов стал руководителем управления кадров СК в 2018-м. Помимо этого, в 2020 году указом Путина он был включен в состав комиссии при президенте России по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.
Председатель Следственного комитета — Александр Бастрыкин.
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Сергей ГоряйновАлександр БастрыкинВладимир ПутинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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