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Mastercard рассказала, кому россияне чаще всего переводят деньги
Mastercard рассказала, кому россияне чаще всего переводят деньги
Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:31
2021-05-14T06:31
россия
mastercard, inc.
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard, которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом самый удобный способ для перевода денег - это мобильные приложения банков, ими пользуются более 80% россиян.Кроме того, в компании напомнили, что с Mastercard из России можно совершить безналичный перевод более чем в 100 стран. Всегда были и остаются востребованы такие направления, как государства ближнего зарубежья, восточная и западная Европа, добавили в платежной системе.Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе за 2020 год указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась с 2,1% до 1%.
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россия, mastercard, inc., экономика

Mastercard рассказала, кому россияне чаще всего переводят деньги

06:31 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования Mastercard MasterIndex, проведенного конце в 2020 года, 85% опрошенных в России держателей карт совершают денежные переводы, и это преимущественно переводы с карты на карту (84%). Чаще всего средства отправляют родственникам и друзьям (91%)", - говорится в исследовании.
При этом самый удобный способ для перевода денег - это мобильные приложения банков, ими пользуются более 80% россиян.
Кроме того, в компании напомнили, что с Mastercard из России можно совершить безналичный перевод более чем в 100 стран. Всегда были и остаются востребованы такие направления, как государства ближнего зарубежья, восточная и западная Европа, добавили в платежной системе.
Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе за 2020 год указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась с 2,1% до 1%.
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