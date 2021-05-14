https://ria.ru/20210514/dengi-1732239001.html

Mastercard рассказала, кому россияне чаще всего переводят деньги

Mastercard рассказала, кому россияне чаще всего переводят деньги

Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:31

2021-05-14T06:31

2021-05-14T06:31

россия

mastercard, inc.

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Большую часть переводов, которую совершают держатели банковских карт в России, составляют выплаты в пользу родственников и друзей, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard, которое имеется в распоряжении РИА Новости.При этом самый удобный способ для перевода денег - это мобильные приложения банков, ими пользуются более 80% россиян.Кроме того, в компании напомнили, что с Mastercard из России можно совершить безналичный перевод более чем в 100 стран. Всегда были и остаются востребованы такие направления, как государства ближнего зарубежья, восточная и западная Европа, добавили в платежной системе.Ранее аналитики Всемирного банка в своем докладе за 2020 год указали, что в общемировом разрезе наименее дорогостоящими остаются переводы из России: по их оценке, стоимость денежного перевода из нашей страны снизилась с 2,1% до 1%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/peskov-1728072916.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mastercard, inc., экономика