https://ria.ru/20210514/degtyarev-1732236991.html
Дегтярев проверил доступность общественных пространств в Хабаровске
Дегтярев проверил доступность общественных пространств в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил уровень доступности общественных пространств в Хабаровске и поручил решить проблему с плохой дорогой РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:40
2021-05-14T04:40
2021-05-14T12:14
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил уровень доступности общественных пространств в Хабаровске и поручил решить проблему с плохой дорогой до единственного реабилитационного центра в городе, сообщает правительство региона.Встречу с руководителями общественных организаций инвалидов организовали в "Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов". Он работает с сентября 2006 года, это единственное учреждение в крае, ориентированное на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.Специалисты центра помогают инвалидам в социальной реабилитации, за счет средств краевого бюджета обеспечивают их и граждан пожилого возраста средствами реабилитации, организуют методическое сопровождение различных учреждений. Ежегодно более тысячи жителей края с особенностями здоровья проходят курс реабилитации в этом центре, около двух тысяч человек получают средства реабилитации.На "круглом столе" общественники обозначили необходимость создания в краевом центре детского реабилитационного центра, уточнили вопросы компенсаций проезда на лечение, обсудили аспекты социокультурной реабилитации инвалидов.Глава региона исполнил поручение полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и передал специальное кресло-коляску 15-летней Николь Агеевой. Подросток с рождения получила диагноз "детский церебральный паралич", при этом родители активно занимаются реабилитацией дочери. Девочка учится в шестом классе школы № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы, посещает бассейн в спортивном клубе, ведет активный образ жизни.Ранее сообщалось, что на ежегодной пресс-конференции вице-премьера Трутнева, в декабре 2020 года, журналисты рассказали о проблеме семьи девочки, что Николь нуждается сразу в двух специальных инвалидных колясках, стоимость которых составляет почти 150 тысяч рублей – неподъемные деньги для семьи ребенка-инвалида. А средства, которые может по закону компенсировать региональный фонд соцстраха, в разы меньше.По поручению Юрия Трутнева в декабре прошлого года в России была приобретена одна коляска для передвижения по дому и передана семье Николь. Вторую можно было купить только заграницей. Но на тот момент, из-за закрытия международного сообщения по эпидемиологическим причинам, этого сделать не удалось. В итоге коляску для улицы приобрели недавно и оперативно доставили Хабаровск.В Хабаровском крае живут 68,8 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 5,2 тысячи – это дети. Для них работают три реабилитационных центра – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Более 70 социально-ориентированных НКО в регионе работают в интересах инвалидов и членов их семей. Из них четыре - краевые отделения Всероссийских общественных организаций инвалидов.
https://ria.ru/20210511/remont-1731742038.html
https://ria.ru/20210430/pereselenie-1730607727.html
https://ria.ru/20210414/degtyarev-1728205029.html
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
проверил уровень доступности общественных пространств в Хабаровске
и поручил решить проблему с плохой дорогой до единственного реабилитационного центра в городе, сообщает правительство региона.
Встречу с руководителями общественных организаций инвалидов организовали в "Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов". Он работает с сентября 2006 года, это единственное учреждение в крае, ориентированное на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.
"Путь от остановки общественного транспорта до реабилитационного центра глава региона прошел вместе с передвигающимся в инвалидной коляске Валерием Волковым. Эта дорога не очень удобна для ходьбы, а для человека на коляске вообще труднопроходима. Михаил Дегтярев поручил краевому минсоцзащиты решить этот вопрос во взаимодействии с мэрией Хабаровска", - сообщает краевое правительство.
Специалисты центра помогают инвалидам в социальной реабилитации, за счет средств краевого бюджета обеспечивают их и граждан пожилого возраста средствами реабилитации, организуют методическое сопровождение различных учреждений. Ежегодно более тысячи жителей края с особенностями здоровья проходят курс реабилитации в этом центре, около двух тысяч человек получают средства реабилитации.
На "круглом столе" общественники обозначили необходимость создания в краевом центре детского реабилитационного центра, уточнили вопросы компенсаций проезда на лечение, обсудили аспекты социокультурной реабилитации инвалидов.
"Идти всегда нужно от конкретных потребностей людей - так, как это делают волонтеры, общественные некоммерческие организации. Авторами подобных инициатив очень часто становятся те, кто сам имеет ограничения по здоровью. Это вызывает самую искреннюю благодарность, восхищение и уважение…Мы обязательно будем продолжать эту работу", - подвел итог встречи Дегтярев.
Глава региона исполнил поручение полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и передал специальное кресло-коляску 15-летней Николь Агеевой. Подросток с рождения получила диагноз "детский церебральный паралич", при этом родители активно занимаются реабилитацией дочери. Девочка учится в шестом классе школы № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы, посещает бассейн в спортивном клубе, ведет активный образ жизни.
Ранее сообщалось, что на ежегодной пресс-конференции вице-премьера Трутнева, в декабре 2020 года, журналисты рассказали о проблеме семьи девочки, что Николь нуждается сразу в двух специальных инвалидных колясках, стоимость которых составляет почти 150 тысяч рублей – неподъемные деньги для семьи ребенка-инвалида. А средства, которые может по закону компенсировать региональный фонд соцстраха, в разы меньше.
По поручению Юрия Трутнева в декабре прошлого года в России была приобретена одна коляска для передвижения по дому и передана семье Николь. Вторую можно было купить только заграницей. Но на тот момент, из-за закрытия международного сообщения по эпидемиологическим причинам, этого сделать не удалось. В итоге коляску для улицы приобрели недавно и оперативно доставили Хабаровск.
В Хабаровском крае живут 68,8 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 5,2 тысячи – это дети. Для них работают три реабилитационных центра – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Более 70 социально-ориентированных НКО в регионе работают в интересах инвалидов и членов их семей. Из них четыре - краевые отделения Всероссийских общественных организаций инвалидов.