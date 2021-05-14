https://ria.ru/20210514/degtyarev-1732236991.html

Дегтярев проверил доступность общественных пространств в Хабаровске

Дегтярев проверил доступность общественных пространств в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил уровень доступности общественных пространств в Хабаровске и поручил решить проблему с плохой дорогой РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T04:40

2021-05-14T04:40

2021-05-14T12:14

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 14 мая — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил уровень доступности общественных пространств в Хабаровске и поручил решить проблему с плохой дорогой до единственного реабилитационного центра в городе, сообщает правительство региона.Встречу с руководителями общественных организаций инвалидов организовали в "Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов". Он работает с сентября 2006 года, это единственное учреждение в крае, ориентированное на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.Специалисты центра помогают инвалидам в социальной реабилитации, за счет средств краевого бюджета обеспечивают их и граждан пожилого возраста средствами реабилитации, организуют методическое сопровождение различных учреждений. Ежегодно более тысячи жителей края с особенностями здоровья проходят курс реабилитации в этом центре, около двух тысяч человек получают средства реабилитации.На "круглом столе" общественники обозначили необходимость создания в краевом центре детского реабилитационного центра, уточнили вопросы компенсаций проезда на лечение, обсудили аспекты социокультурной реабилитации инвалидов.Глава региона исполнил поручение полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и передал специальное кресло-коляску 15-летней Николь Агеевой. Подросток с рождения получила диагноз "детский церебральный паралич", при этом родители активно занимаются реабилитацией дочери. Девочка учится в шестом классе школы № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы, посещает бассейн в спортивном клубе, ведет активный образ жизни.Ранее сообщалось, что на ежегодной пресс-конференции вице-премьера Трутнева, в декабре 2020 года, журналисты рассказали о проблеме семьи девочки, что Николь нуждается сразу в двух специальных инвалидных колясках, стоимость которых составляет почти 150 тысяч рублей – неподъемные деньги для семьи ребенка-инвалида. А средства, которые может по закону компенсировать региональный фонд соцстраха, в разы меньше.По поручению Юрия Трутнева в декабре прошлого года в России была приобретена одна коляска для передвижения по дому и передана семье Николь. Вторую можно было купить только заграницей. Но на тот момент, из-за закрытия международного сообщения по эпидемиологическим причинам, этого сделать не удалось. В итоге коляску для улицы приобрели недавно и оперативно доставили Хабаровск.В Хабаровском крае живут 68,8 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 5,2 тысячи – это дети. Для них работают три реабилитационных центра – в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Советской Гавани. Более 70 социально-ориентированных НКО в регионе работают в интересах инвалидов и членов их семей. Из них четыре - краевые отделения Всероссийских общественных организаций инвалидов.

https://ria.ru/20210511/remont-1731742038.html

https://ria.ru/20210430/pereselenie-1730607727.html

https://ria.ru/20210414/degtyarev-1728205029.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил дегтярев, хабаровск, общество