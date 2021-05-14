https://ria.ru/20210514/datchiki-1732333934.html

В Красноярском крае семьям с детьми закупят противопожарные датчики

В Красноярском крае семьям с детьми закупят противопожарные датчики

Власти Красноярского края в 2021 году закупят 21 тысячу противопожарных датчиков для многодетных семей, для семей, находящихся в трудном социальном положении и... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:54

2021-05-14T15:54

2021-05-14T15:54

россия

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края в 2021 году закупят 21 тысячу противопожарных датчиков для многодетных семей, для семей, находящихся в трудном социальном положении и семьям, где есть дети-инвалиды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Красноярский край – один из немногих субъектов Российской Федерации, где практикуется безвозмездная установка автономных дымовых извещателей в домах семей с детьми. В 2021 году будет закуплена 21 тысяча датчиков на общую сумму в 5 миллионов рублей для передачи многодетным семьям, семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении, и семьям с детьми-инвалидами", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что услуга по бесплатной установке дымовых извещателей в крае оказывается в с 2013 года. Изначально она предоставлялась только многодетным семьям и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, а с 2020 года по инициативе губернатора Александра Усса системы пожарооповещения стали устанавливать и в домах семей с детьми-инвалидами."Обеспечение благополучия и повышение уровня жизни, в том числе и забота о безопасности семей, являются первоочередными задачами, поставленными президентом (РФ - ред.) перед регионами в рамках национального проекта "Демография". Благодаря расширению перечня льготников в прошлом году в домах почти 6 тысячи семей с детьми-инвалидами были установлены противопожарные датчики. Решение - устанавливать их или нет принимают сами жители, но мы рассчитываем на сознательность и ответственность граждан", - приводит пресс-служба слова министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.Сверхчувствительные приборы работают от обычных элементов питания и не требуют сложной установки, но при малейшем задымлении система подает громкие звуковые сигналы, которые позволят семье или ее соседям вовремя предпринять необходимые меры. Семьям, которые еще не воспользовались этой услугой, нужно до 1 июня обратиться с соответствующим заявлением в территориальное отделение социальной защиты населения по месту жительства.В министерстве социальной политики Красноярского края также отметили, что многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одиноко проживающие инвалиды 1 и 2 группы, граждане пенсионного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную материальную помощь на ремонт электропроводки и печного отопления.

https://ria.ru/20210513/spasateli-1732067342.html

https://ria.ru/20210428/krasnoyarsk-1730269098.html

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россия, александр усс, красноярский край, общество