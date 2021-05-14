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Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
https://ria.ru/20210514/chelyabinsk-1732268573.html
Правительство Челябинской области поддержало проект строительства метро
Правительство Челябинской области поддержало проект строительства метро
Проект строительства челябинского метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть поддержан правительственной комиссией по развитию регионов, сообщила в пятницу... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:19
2021-05-14T11:19
челябинская область
алексей текслер
марат хуснуллин
владимир путин
челябинск
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Проект строительства челябинского метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть поддержан правительственной комиссией по развитию регионов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Челябинской области.Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по развитию регионов, на котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть.Также правительственной комиссией поддержаны проекты модернизации трамвайной и троллейбусной системы в Челябинске, уточняется в сообщении.В своем аккаунте в Instagram Хуснуллин написал: "Будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином".По данным пресс-службы, ранее губернатор Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" внес на федеральный уровень предложение использовать такой механизм поддержки региональной экономики как инфраструктурные кредиты. Эта инициатива была одобрена федеральным правительством. Челябинская область станет одним первых регионов, в котором будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением новых финансовых инструментов (бюджетных кредитов), в частности, речь идет о достройке челябинского метро, поясняет пресс-служба.По мнению Текслера, метротрамвай - это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. "В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, – это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений", - цитирует пресс-служба слова губернатора.Пресс-служба правительства региона напоминает, что челябинский метрополитен - это знаковый проект для региона и города-миллионника: объект начали строить еще в 1992 году (а проектирование началось еще в 70-е годы ХХ века), но в 2010 году работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. Проект завершения строительства метрополитена в Челябинске в новой версии предусматривает использование метротрамвая с интеграцией в существующую трамвайную сеть, добавляется в сообщении.Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта метрополитена. Как отметил Путин, "Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта".
https://ria.ru/20170315/1490054107.html
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алексей текслер, марат хуснуллин, владимир путин, челябинск, челябинская область, общество

Правительство Челябинской области поддержало проект строительства метро

11:19 14.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая – РИА Новости. Проект строительства челябинского метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть поддержан правительственной комиссией по развитию регионов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Челябинской области.
Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по развитию регионов, на котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть.
"Считаю, что строительство метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть надо поддержать. Достроим метро, начнет и жилищное строительство развиваться. Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора", - цитируются в сообщении слова Хуснуллина.
Также правительственной комиссией поддержаны проекты модернизации трамвайной и троллейбусной системы в Челябинске, уточняется в сообщении.
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В своем аккаунте в Instagram Хуснуллин написал: "Будем продолжать проработку этих проектов совместно с Минфином".
По данным пресс-службы, ранее губернатор Текслер как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" внес на федеральный уровень предложение использовать такой механизм поддержки региональной экономики как инфраструктурные кредиты. Эта инициатива была одобрена федеральным правительством. Челябинская область станет одним первых регионов, в котором будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением новых финансовых инструментов (бюджетных кредитов), в частности, речь идет о достройке челябинского метро, поясняет пресс-служба.
По мнению Текслера, метротрамвай - это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. "В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, – это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Пресс-служба правительства региона напоминает, что челябинский метрополитен - это знаковый проект для региона и города-миллионника: объект начали строить еще в 1992 году (а проектирование началось еще в 70-е годы ХХ века), но в 2010 году работы были прекращены из-за отсутствия финансирования. Проект завершения строительства метрополитена в Челябинске в новой версии предусматривает использование метротрамвая с интеграцией в существующую трамвайную сеть, добавляется в сообщении.
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Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта метрополитена. Как отметил Путин, "Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта".
 
Челябинская областьАлексей ТекслерМарат ХуснуллинВладимир ПутинЧелябинскЧелябинская областьОбщество
 
 
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