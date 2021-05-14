Правозащитники: в Бресте 12 человек судят по делу о хороводе на протесте
© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
© Sputnik / Светлана Яценюк
МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Суд в белорусском Бресте начал разбирательство против еще 12 человек в рамках так называемого дела о хороводе во время протестной акции, сообщается в пятницу на сайте не зарегистрированного властями страны правозащитного центра "Весна".
"В Бресте начали судить еще 12 фигурантов дела о хороводе", - говорится в сообщении. Это уже четвертая "партия" фигурантов дела о несанкционированной протестной акции 13 сентября в Бресте, когда ее участники устроили хоровод на перекрестке и позже были разогнаны водометом.
По информации правозащитников, фигурантов судят по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Правозащитники утверждают, что общее число фигурантов дела превышает 70, из них осуждены уже 46. По их информации, обвиняемым назначаются различные наказания, в том числе связанные с лишением свободы, а также связанные с ограничением свободы – как с направлением в исправительные учреждения открытого типа, так и без направления.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.