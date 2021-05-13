https://ria.ru/20210513/zakhoroneniya-1732166894.html

Места для захоронений в Подмосковье оформили онлайн 2,5 тысячи раз

Места для захоронений в Подмосковье оформили онлайн 2,5 тысячи раз

Жители Московской области онлайн оформили места для захоронений 2,5 тысячи раз. Об этом, как написал телеканал "360", сообщил глава мингосуправления региона... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:24

2021-05-13T16:24

2021-05-13T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Жители Московской области онлайн оформили места для захоронений 2,5 тысячи раз. Об этом, как написал телеканал "360", сообщил глава мингосуправления региона Максим Рымар. Услуга заработала на портале госуслуг осенью 2020 года. Благодаря новой функции можно зарегистрировать надгробия и установку ограждений вокруг могил. Заявка оформляется онлайн, а готовые документы выдают в МФЦ."В некоторых жизненных ситуациях у людей нет возможности тратить время на посещение ряда инстанций и заполнение бумаг", — отметил Рымар.Услуга по предоставлению мест для захоронений — один из этапов реализации федерального сервиса "Утрата близкого человека". С ее помощью можно организовать процесс прощания, получить гарантированные и страховые выплаты, наследство.По вопросам предоставления ритуальных услуг стоит обратиться в Центр мемориальных услуг Подмосковья. Там местных жителей проконсультируют по поводу погребения и похоронного дела.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)