https://ria.ru/20210513/vstrecha-1732108417.html

В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена

Договоренностей о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, вопрос находится в стадии обсуждения,... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:38

2021-05-13T12:38

2021-05-13T12:38

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Договоренностей о сроках и месте проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, вопрос находится в стадии обсуждения, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле понимание о сроках и месте встречи Путина и Байдена.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.

https://ria.ru/20210511/vstrecha-1731755764.html

россия

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире