https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134415.html

Гинцбург оценил ситуацию с вакцинацией "Спутником Лайт"

Гинцбург оценил ситуацию с вакцинацией "Спутником Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" разрешена пока только для людей до 60 лет, для вакцинации пожилых нужно провести дополнительные исследования, но уже известно, что первый РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:19

2021-05-13T14:19

2021-05-13T14:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" разрешена пока только для людей до 60 лет, для вакцинации пожилых нужно провести дополнительные исследования, но уже известно, что первый компонент "Спутника V" люди старше 60 лет переносят хорошо, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в начале мая объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции."Пока "Спутник Лайт" разрешен только для людей до 60 лет. Конечно, пожилые люди вакцинируются прекрасно и первым, и вторым компонентом "Спутника V", а "Спутник Лайт" - это первый компонент разрешенного "Спутника V". Сейчас нужно провести еще одни испытания на пожилых людях, чтобы внести в регистрационное досье информацию, опять вложить деньги", - сказал Гинцбург.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

https://ria.ru/20210512/sputnik-1732006193.html

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