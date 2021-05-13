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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134415.html
Гинцбург оценил ситуацию с вакцинацией "Спутником Лайт"
Гинцбург оценил ситуацию с вакцинацией "Спутником Лайт"
Вакцина "Спутник Лайт" разрешена пока только для людей до 60 лет, для вакцинации пожилых нужно провести дополнительные исследования, но уже известно, что первый РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:19
2021-05-13T14:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" разрешена пока только для людей до 60 лет, для вакцинации пожилых нужно провести дополнительные исследования, но уже известно, что первый компонент "Спутника V" люди старше 60 лет переносят хорошо, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в начале мая объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции."Пока "Спутник Лайт" разрешен только для людей до 60 лет. Конечно, пожилые люди вакцинируются прекрасно и первым, и вторым компонентом "Спутника V", а "Спутник Лайт" - это первый компонент разрешенного "Спутника V". Сейчас нужно провести еще одни испытания на пожилых людях, чтобы внести в регистрационное досье информацию, опять вложить деньги", - сказал Гинцбург.Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
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Гинцбург оценил ситуацию с вакцинацией "Спутником Лайт"

14:19 13.05.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" разрешена пока только для людей до 60 лет, для вакцинации пожилых нужно провести дополнительные исследования, но уже известно, что первый компонент "Спутника V" люди старше 60 лет переносят хорошо, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Министерство здравоохранения РФ, центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в начале мая объявили о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции.
"Пока "Спутник Лайт" разрешен только для людей до 60 лет. Конечно, пожилые люди вакцинируются прекрасно и первым, и вторым компонентом "Спутника V", а "Спутник Лайт" - это первый компонент разрешенного "Спутника V". Сейчас нужно провести еще одни испытания на пожилых людях, чтобы внести в регистрационное досье информацию, опять вложить деньги", - сказал Гинцбург.
Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В отличие от нее, лайт-версия предполагает однократное введение препарата.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 18:09Распространение коронавируса
Ангола зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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