https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134120.html

Гинцбург оценил срок защиты после вакцинации "Спутником V" в два года

Гинцбург оценил срок защиты после вакцинации "Спутником V" в два года

Исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" поможет сэкономить большие средства государства, есть... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:22

2021-05-13T14:22

2021-05-13T22:26

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Исследование о сроках сохранения клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" поможет сэкономить большие средства государства, есть вероятность, что защита будет сохраняться 2 года, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.Он уточнил, что если будет доказано, что вакцина "Спутник V" защищает на 2-3 года, а зарубежные вакцины на значительно меньший срок, то это будут два несоизмеримых по качеству продукта."У нас есть большая уверенность, что 2 года точно будет защита", - подчеркнул Гинцбург.По его словам, для исследования необходимо выяснить, у кого из вакцинированных прошлым летом упали титры антител, вакцинировать их и в течение второго, третьего, пятого дня проверять уровень антител. "Если у них титр подскакивает до значимых значений, а это так и будет, то значит, у них клетки памяти есть. Но надо поставить официальный опыт, чтобы потом внести эту информацию в регистрационное удостоверение", - пояснил Гинцбург.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210513/sputnik-1732130144.html

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