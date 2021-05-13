https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

"Гадость та еще". Врач рассказал о мучениях постковидных больных

"Гадость та еще". Врач рассказал о мучениях постковидных больных

Врачи во всем мире предупреждают о коварстве COVID-19. Эта инфекция нередко протекает тяжело даже у молодых и чревата множеством осложнений. Последствия... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:01

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вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Врачи во всем мире предупреждают о коварстве COVID-19. Эта инфекция нередко протекает тяжело даже у молодых и чревата множеством осложнений. Последствия ощущаются спустя несколько месяцев после выздоровления. "За день половина пациентов — переболевшие", — говорит врач-ревматолог Александр Шишкин, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. В интервью РИА Новости он рассказал, что такое постковид и почему важно вакцинироваться.— Александр Николаевич, вы не работаете в красной зоне, а наблюдаете тех, кто переболел. К вам приходят после тяжелой формы COVID-19?— Совершенно необязательно. Есть даже бессимптомники. Например, моя коллега, врач, сравнительно легко перенесла инфекцию, соблюдала все предписания, а теперь у нее миокардит.Этот коронавирус очень необычный. При эпидемии гриппа люди болеют почти одинаково — насморк, горло, как осложнение — пневмония. Все типично. А у COVID-19 разные клинические проявления, нередко несоответствие между самочувствием и степенью поражения легких, много последствий, включая неврологические нарушения: бессонницу, раздражительность, ухудшение памяти.Мой заболевший коллега описывал и фотографировал все этапы. В первый день для него пропали запахи, а это поражение мозга. На второй день выскочила кожная сыпь, потом вспухли вены на голове как при васкулите, появилась слабость, и затем он пошел на поправку. Столь разная симптоматика в течение нескольких дней — это крайне необычно. В общем, гадость та еще.— На что жалуются ваши пациенты?— Я занимаюсь в основном аутоиммунными заболеваниями, поэтому ко мне приходят с разнообразными артралгиями, миозитами, общей слабостью, изменениями в анализах, которые говорят об аутоиммунном следе после COVID-19 — высокими показателями ревматоидного фактора, C-реактивного белка. Есть пациенты с артериальной гипертензией, тремором рук как при паркинсонизме. По мере лечения это проходит, что указывает на фактор стресса. Некоторые отмечают боли в мышцах, суставах как при гриппе, причем это затягивается надолго. Несколько раз возникал тромбоз глубоких вен на фоне ковида, в том числе и от неправильного лечения.Проблема еще в том, что ковид лечат врачи любого профиля, хотя это дело инфекционистов, да и они не всегда знают, как правильно. С другой стороны, разнообразные, полиморбидные проявления могут требовать участия разных специалистов. К тому же подходы к терапии очень быстро меняются. Судя по последней научной литературе, антибиотики далеко не всегда эффективны, потому что пневмония, которая возникает при COVID-19, чаще не бактериальная, а аутоиммунная. Противовирусные лекарства показали себя неоднозначно, также как и новый класс биопрепаратов на основе антител к интерлейкинам, использующихся в ревматологии. Сейчас, по сути, единственное, что помогает в тяжелых случаях, — дексаметазон.Нельзя лечить по методичке. Медицина должна быть персонализированной. Особенно, когда мы очень мало знаем про заболевание.— Что вы думаете об эффективности вакцин?— То, что их разработали так быстро, — это большое благо. Здорово, что есть несколько вариантов, значит, можно выбрать. Есть некоторые опасения, что препараты придется менять из-за того, что вирус быстро мутирует. В Индии недавно выявили вариант сразу с тремя мутациями. Скоро будет массово доступна вакцина Центра им. Чумакова, сделанная по традиционной технологии из убитого вируса. В принципе, она подходит для людей с аутоиммунными и тяжелыми хроническими заболеваниями, онкологией.Много инновационных работ в этом направлении. В Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге член-корреспондент РАН Александр Суворов изобрел вакцину на основе микробиоты, которую надо принимать внутрь. Есть варианты в виде капель в нос.Сейчас, во время пандемии, надо вакцинироваться тем, что есть. У нас это в основном "Спутник V". Люди с диабетом, ожирением, ишемической болезнью сердца прививаются, и каких-то серьезных побочных эффектов я до сих пор не наблюдал.— Если сравнить риски от COVID-19 и вакцинации…— Не сравнимы. Риск от болезни гораздо более высокий, и совершенно непонятно, как она себя поведет. Да и постковидных осложнений достаточно много.Конечно, часть людей с хорошим клеточным иммунитетом перенесет инфекцию легко или избежит заражения. Есть и средства дополнительно укрепить иммунитет. В 90-е мы с коллегами из НИИ гриппа изучали роль вирусов в развитии внутренних болезней, в частности аутоиммунных заболеваний почек. В ответ на инфекцию в организме вырабатывается интерферон. При некоторых тяжелых диагнозах, таких как волчанка или нефрит, интерферон низкий или нулевой, поэтому вирусные инфекции развиваются быстро и с тяжелыми последствиями. В качестве заместительной терапии разрабатывали и применяли генно-инженерные препараты интерферона с противовирусным действием.Витамин D также активно участвует в формировании противоинфекционного иммунитета. Осенью и зимой петербуржцам нужно его принимать для профилактики.— Пожилым обязательно прививаться?— Пожилые, с одной стороны, менее мобильны, меньше тусуются, более осторожны. Поэтому меньше риск заражения. Молодежь бравирует, без маски ездит в метро. Но пожилые переносят COVID-19 тяжелее, потому что у них хуже клеточный иммунитет, они мало бывают на солнце, отсюда дефицит витамина D, стресс. Вакцинировать пожилых — это правильно. Сначала надо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить обострение хронических заболеваний, в том числе аутоиммунных, таких как ревматоидный артрит, волчанка, нефрит, бронхиальная астма.— Население не очень охотно вакцинируется. Как вы думаете, с чем это связано?— Возможно, ждут вакцину "КовиВак" с "убитым вирусом", потому что больше доверяют апробированным технологиям. Некоторые ученые высказывают опасения, что последующие прививки "Спутником V" будут не так эффективны из-за выработки антительного иммунитета на аденовирус и потребуется ревакцинация другим препаратом. У разработчиков другое мнение. А ведь есть еще и клеточный иммунитет… Обычным людям сложно во всем этом разобраться. Да и белых пятен много — сколько раз нужно прививаться, через какой срок, когда сформируется коллективный иммунитет, надо ли вакцинировать детей, беременных. Нужны глобальные эпидемиологические исследования.— Оправданно ли требование носить маски после прививки?— Думаю, да. У людей после первой дозы возникает эйфория, желание активно общаться. Но риск заболеть сохраняется. Такие случаи уже описаны, правда, в легкой форме, но все же. Можно и после второй подхватить инфекцию.Я считаю, что к лету волна заболеваемости спадет. Осенью COVID-19 вернется, возможно, станет сезонным заболеванием. Грипп тоже никто не отменял. Надеюсь, к тому времени окончательно закончатся клинические исследования "КовиВака" и "ЭпиВакКороны" от "Вектора". Считается, что у них меньше риск побочных эффектов. В общем, будем оптимистами.

https://ria.ru/20210422/vaktsinatsiya-1729224470.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

https://ria.ru/20210421/vitamin_d-1729156831.html

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728402924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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