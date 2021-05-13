Президент Греции встретилась с Тихановской
АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла в четверг лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая проинформировала ее о ситуации в своей стране, сообщила президентская администрация.
"Сакелларопулу выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса в Белоруссии, отметив узы дружбы, объединяющие два народа", - говорится в сообщении.
Тихановская приехала в Грецию по приглашению министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса. Их разговор по телеконференцсвязи состоялся 22 апреля.
Как сообщил ранее официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну, Тихановская "сейчас проживает в одной из стран Евросоюза, встречалась раньше со многими европейскими представителями, как главами правительств, так и министрами иностранных дел, и в этом контексте она запросила разговор с министром иностранных дел Греции".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.