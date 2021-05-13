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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210513/tikhanovskaya-1732097116.html
Президент Греции встретилась с Тихановской
Президент Греции встретилась с Тихановской
Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла в четверг лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая проинформировала ее о ситуации в своей... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:50
2021-05-13T11:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
екатерина сакелларопулу
греция
белоруссия
в мире
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АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла в четверг лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая проинформировала ее о ситуации в своей стране, сообщила президентская администрация."Сакелларопулу выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса в Белоруссии, отметив узы дружбы, объединяющие два народа", - говорится в сообщении.Тихановская приехала в Грецию по приглашению министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса. Их разговор по телеконференцсвязи состоялся 22 апреля.Как сообщил ранее официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну, Тихановская "сейчас проживает в одной из стран Евросоюза, встречалась раньше со многими европейскими представителями, как главами правительств, так и министрами иностранных дел, и в этом контексте она запросила разговор с министром иностранных дел Греции".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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светлана тихановская, екатерина сакелларопулу, греция, белоруссия, в мире

Президент Греции встретилась с Тихановской

11:50 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу приняла в четверг лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая проинформировала ее о ситуации в своей стране, сообщила президентская администрация.
"Сакелларопулу выразила надежду на скорейшее разрешение кризиса в Белоруссии, отметив узы дружбы, объединяющие два народа", - говорится в сообщении.
Тихановская приехала в Грецию по приглашению министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса. Их разговор по телеконференцсвязи состоялся 22 апреля.
Как сообщил ранее официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну, Тихановская "сейчас проживает в одной из стран Евросоюза, встречалась раньше со многими европейскими представителями, как главами правительств, так и министрами иностранных дел, и в этом контексте она запросила разговор с министром иностранных дел Греции".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕкатерина СакелларопулуГрецияБелоруссияВ мире
 
 
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