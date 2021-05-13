https://ria.ru/20210513/spetspropuska-1732136380.html

Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили

Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили

Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:32

2021-05-13T14:32

2021-05-13T14:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728162708_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68594b80bd9cff0c339b90d5fdc43365.png

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко."Да", - ответил Лысенко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить удаление данных.Пропуска действовали в столице с 15 апреля до 9 июня 2020 года и были необходимы для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска.Самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех были отменены в столице с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, с этого дня заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.

https://ria.ru/20210426/dannye-1730011566.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество