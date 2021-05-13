Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/spetspropuska-1732136380.html
Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили
Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили
Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:32
2021-05-13T14:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728162708_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68594b80bd9cff0c339b90d5fdc43365.png
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко."Да", - ответил Лысенко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить удаление данных.Пропуска действовали в столице с 15 апреля до 9 июня 2020 года и были необходимы для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска.Самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех были отменены в столице с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, с этого дня заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
https://ria.ru/20210426/dannye-1730011566.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728162708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51652f5f6d113085207518c14c1245bd.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили

14:32 13.05.2021 (обновлено: 14:35 13.05.2021)
 
© Радио Sputnik /Сергей ТучинНикольская улица
Никольская улица - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Радио Sputnik /Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"Да", - ответил Лысенко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить удаление данных.
Пропуска действовали в столице с 15 апреля до 9 июня 2020 года и были необходимы для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска.
Самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех были отменены в столице с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, с этого дня заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 16:23
Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13За атакой на Colonial Pipeline может стоять ЦРУ, считает Касперская
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
Лента новостейМолния