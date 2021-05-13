https://ria.ru/20210513/spetspropuska-1732136380.html
Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили
Данные москвичей, полученные для оформления спецпропусков, удалили
Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:32
2021-05-13T14:32
2021-05-13T14:35
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Власти Москвы удалили данные москвичей, которые они отправляли для получения спецпропуска во время пандемии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко."Да", - ответил Лысенко, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить удаление данных.Пропуска действовали в столице с 15 апреля до 9 июня 2020 года и были необходимы для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Для их получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы, после чего заполнить форму на получение пропуска.Самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех были отменены в столице с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, с этого дня заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
https://ria.ru/20210426/dannye-1730011566.html
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