https://ria.ru/20210513/sotrudnichestvo-1732140036.html

МИД обсудил с послом Италии сотрудничество двух стран

МИД обсудил с послом Италии сотрудничество двух стран

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял в четверг посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, стороны подтвердили стремление развивать... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:38

2021-05-13T14:38

2021-05-13T14:38

паскуале терраччано

россия

александр грушко

москва

италия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял в четверг посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, стороны подтвердили стремление развивать взаимодействие стран в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в МИД РФ.Встреча состоялась по просьбе итальянского дипломата. "В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление развивать взаимодействие России и Италии в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ.Терраччано проинформировал Грушко о заинтересованном участии итальянских деловых кругов в подготовке к предстоящей 6-9 июля в Екатеринбурге Международной выставке "ИННОПРОМ", на которой Италия первой из европейских государств выступит в качестве страны-партнера, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.Грушко и Терраччано также рассмотрели график двусторонних контактов на предстоящий период.

https://ria.ru/20210513/italiya-1732126403.html

россия

москва

италия

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паскуале терраччано, россия, александр грушко, москва, италия