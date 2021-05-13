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МИД обсудил с послом Италии сотрудничество двух стран
МИД обсудил с послом Италии сотрудничество двух стран
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял в четверг посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, стороны подтвердили стремление развивать... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:38
2021-05-13T14:38
паскуале терраччано
россия
александр грушко
москва
италия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял в четверг посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, стороны подтвердили стремление развивать взаимодействие стран в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в МИД РФ.Встреча состоялась по просьбе итальянского дипломата. "В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление развивать взаимодействие России и Италии в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ.Терраччано проинформировал Грушко о заинтересованном участии итальянских деловых кругов в подготовке к предстоящей 6-9 июля в Екатеринбурге Международной выставке "ИННОПРОМ", на которой Италия первой из европейских государств выступит в качестве страны-партнера, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.Грушко и Терраччано также рассмотрели график двусторонних контактов на предстоящий период.
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паскуале терраччано, россия, александр грушко, москва, италия

МИД обсудил с послом Италии сотрудничество двух стран

14:38 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял в четверг посла Италии в Москве Паскуале Терраччано, стороны подтвердили стремление развивать взаимодействие стран в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в МИД РФ.
Встреча состоялась по просьбе итальянского дипломата. "В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление развивать взаимодействие России и Италии в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении МИД РФ.
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Терраччано проинформировал Грушко о заинтересованном участии итальянских деловых кругов в подготовке к предстоящей 6-9 июля в Екатеринбурге Международной выставке "ИННОПРОМ", на которой Италия первой из европейских государств выступит в качестве страны-партнера, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Грушко и Терраччано также рассмотрели график двусторонних контактов на предстоящий период.
 
Паскуале ТерраччаноРоссияАлександр ГрушкоМоскваИталия
 
 
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