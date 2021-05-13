Русскоязычный советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление

"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы никакая попытка наехать на украинскую культуру, или венгерскую, или армянскую — любую, — в Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру — сразу реакция государства", — заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".