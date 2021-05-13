Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/russkiy-1732054990.html
Русскоязычный советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление
Русскоязычный советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление
Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что испытывает... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:47
2021-05-13T10:24
алексей арестович
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что испытывает давление как носитель русского языка.При этом Арестович подчеркнул, что, по его мнению, "единственным государственным языком должен быть украинский".
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/avakov-1603529514.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей арестович , ситуация на украине, украина, в мире

Русскоязычный советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление

00:47 13.05.2021 (обновлено: 10:24 13.05.2021)
 
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что испытывает давление как носитель русского языка.

"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы никакая попытка наехать на украинскую культуру, или венгерскую, или армянскую — любую, в Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру сразу реакция государства", заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:23
Аваков нашел оправдание русскому языку на Украине
При этом Арестович подчеркнул, что, по его мнению, "единственным государственным языком должен быть украинский".
 
Алексей АрестовичСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В России за сутки умерли 392 пациента с COVID-19
11:17В России выявили 8380 новых случаев заражения коронавирусом
11:16Глава исполкома "Единой России" зарегистрировался на праймериз
11:13Минниханов пообещал сделать все, чтобы трагедия в школе не повторилась
11:07Эксперты рассказали, на сколько подешевели туры после майских праздников
11:04В России создали прибор, выявляющий биологические угрозы за пять секунд
11:04Медиакорпорация Китая поздравила ВГТРК с 30-летним юбилеем
10:59СК завел дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком округе
10:59Жители Казани третьи сутки несут цветы к школе, где произошла стрельба
10:58Военные назвали письмо о здоровье Байдена предательством
10:56Лукашенко принял верительные грамоты нового посла России в Белоруссии
10:56Антимонопольная служба в Италии оштрафовала Google на 102 миллиона евро
10:55В офисе Зеленского оценили перспективы встречи с Путиным
10:51Пашинян назвал действия Баку в Сюнике заранее спланированной провокацией
10:50В Симферополе оцепили колледж из-за сообщения о минировании
10:48В суд поступили жалобы на арест экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
10:47Часть Тайваня осталась без электричества из-за аварии на угольной станции
10:44Карасин призвал проанализировать монополию БДИПЧ на оценку выборов
10:43Опубликовано видео покупки оружия студентом, напавшим на школу в Казани
10:39Жительница Казани рассказала о реакции внучки на стрельбу в школе
Лента новостейМолния