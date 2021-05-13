Русскоязычный советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление
00:47 13.05.2021 (обновлено: 10:24 13.05.2021)
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что испытывает давление как носитель русского языка.
"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление в Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы никакая попытка наехать на украинскую культуру, или венгерскую, или армянскую — любую, — в Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру — сразу реакция государства", — заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
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При этом Арестович подчеркнул, что, по его мнению, "единственным государственным языком должен быть украинский".