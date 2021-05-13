https://ria.ru/20210513/rafting-1732155859.html

Туристка погибла во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи

Туристка погибла во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи

Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи, сообщает пресс-служба краевого следственного управления... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:32

2021-05-13T15:32

2021-05-13T15:34

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СОЧИ, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристки во время рафтинга по реке Мзымта в Сочи, сообщает пресс-служба краевого следственного управления Следственного комитета РФ.По данным следствия, инцидент произошел 7 мая. Трое отдыхающих заключили коммерческие договоры с индивидуальным предпринимателем на сплав по реке Мзымта в селе Эсто-Садок. Сам обвиняемый также принимал участие в рафтинге в качестве инструктора."Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)... Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в результате чего туристы оказались в воде. Ввиду подъема реки и интенсивного потока 24-летнюю туристку унесло течением, в результате чего она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде", - сказали в пресс-службе.Уточняется, что двое других туристов получили "повреждения кожных покровов"."В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств предоставления ненадлежащей услуги, повлекшей трагические последствия. Допрашиваются очевидцы и свидетели. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210512/turisty-1732051049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия