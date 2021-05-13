https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732101595.html

Эксперты назвали число туристов, во время отпуска отправляющихся в походы

Эксперты назвали число туристов, во время отпуска отправляющихся в походы

Почти треть российских туристов во время отпуска предпочитают походы другим видам досуга, сообщает "Туту Приключения". РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:32

2021-05-13T13:32

2021-05-13T13:32

приэльбрусье

казбек (гора)

гималаи

республика карелия

туризм

кавказ

туризм

северный кавказ

килиманджаро (область)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почти треть российских туристов во время отпуска предпочитают походы другим видам досуга, сообщает "Туту Приключения".Специалисты компании проанализировали запросы пользователей и выяснили, что треккинг, хайкинг и активный отдых особенно популярен среди мужчин в возрасте до 34 лет — их 47 процентов. До ковидных ограничений 57 процентов путешественников отправлялись в поход по России. Сейчас такие маршруты выбирают почти все спортсмены.Самое популярное направление — Кавказ, в первую очередь Приэльбрусье и Казбек. Туда стремятся попасть около трети туристов.В Крым едет 18 процентов отдыхающих, в Карелию и на Русский север — по 11 процентов. Есть спрос на отдых в палатке и с рюкзаком на Алтае, Камчатке и в Сибири. Среди зарубежных направлений до закрытия границ пользователи чаще всего бронировали походы в Непале (Гималаи), Турции (Ликийская тропа), Аргентине (Патагония), Грузии и Армении. Довольно популярен был такой отдых в Испании (Путь Сантьяго), в Перу, на Кипре, в Марокко, Норвегии и Танзании (восхождение на Килиманджаро).Высокий сезон для походного туризма — лето, на него приходится две трети бронирований. Самый востребованный месяц — июль (32 процента). Зимой такой вид отдыха предпочитает лишь восемь процентов путешественников.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

https://ria.ru/20210505/taganrog-1730083909.html

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

приэльбрусье

казбек (гора)

гималаи

республика карелия

кавказ

северный кавказ

килиманджаро (область)

аргентина

непал

республика алтай

марокко

норвегия

перу

камчатский край

испания

танзания

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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