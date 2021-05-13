https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1732101595.html
Эксперты назвали число туристов, во время отпуска отправляющихся в походы
Эксперты назвали число туристов, во время отпуска отправляющихся в походы
Почти треть российских туристов во время отпуска предпочитают походы другим видам досуга, сообщает "Туту Приключения". РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:32
2021-05-13T13:32
2021-05-13T13:32
приэльбрусье
казбек (гора)
гималаи
республика карелия
туризм
кавказ
туризм
северный кавказ
килиманджаро (область)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почти треть российских туристов во время отпуска предпочитают походы другим видам досуга, сообщает "Туту Приключения".Специалисты компании проанализировали запросы пользователей и выяснили, что треккинг, хайкинг и активный отдых особенно популярен среди мужчин в возрасте до 34 лет — их 47 процентов. До ковидных ограничений 57 процентов путешественников отправлялись в поход по России. Сейчас такие маршруты выбирают почти все спортсмены.Самое популярное направление — Кавказ, в первую очередь Приэльбрусье и Казбек. Туда стремятся попасть около трети туристов.В Крым едет 18 процентов отдыхающих, в Карелию и на Русский север — по 11 процентов. Есть спрос на отдых в палатке и с рюкзаком на Алтае, Камчатке и в Сибири. Среди зарубежных направлений до закрытия границ пользователи чаще всего бронировали походы в Непале (Гималаи), Турции (Ликийская тропа), Аргентине (Патагония), Грузии и Армении. Довольно популярен был такой отдых в Испании (Путь Сантьяго), в Перу, на Кипре, в Марокко, Норвегии и Танзании (восхождение на Килиманджаро).Высокий сезон для походного туризма — лето, на него приходится две трети бронирований. Самый востребованный месяц — июль (32 процента). Зимой такой вид отдыха предпочитает лишь восемь процентов путешественников.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
https://ria.ru/20210505/taganrog-1730083909.html
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
приэльбрусье
казбек (гора)
гималаи
республика карелия
кавказ
северный кавказ
килиманджаро (область)
аргентина
непал
республика алтай
марокко
норвегия
перу
камчатский край
испания
танзания
грузия
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приэльбрусье, казбек (гора), гималаи, республика карелия, кавказ, туризм, северный кавказ, килиманджаро (область), новости - туризм, аргентина, непал, республика алтай, марокко, норвегия, перу, камчатский край, испания, танзания, грузия
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почти треть российских туристов во время отпуска предпочитают походы другим видам досуга, сообщает "Туту Приключения".
Специалисты компании проанализировали запросы пользователей и выяснили, что треккинг, хайкинг и активный отдых особенно популярен среди мужчин в возрасте до 34 лет — их 47 процентов.
До ковидных ограничений 57 процентов путешественников отправлялись в поход по России. Сейчас такие маршруты выбирают почти все спортсмены.
Самое популярное направление — Кавказ, в первую очередь Приэльбрусье и Казбек. Туда стремятся попасть около трети туристов.
В Крым едет 18 процентов отдыхающих, в Карелию и на Русский север — по 11 процентов. Есть спрос на отдых в палатке и с рюкзаком на Алтае, Камчатке и в Сибири.
Среди зарубежных направлений до закрытия границ пользователи чаще всего бронировали походы в Непале (Гималаи), Турции (Ликийская тропа), Аргентине (Патагония), Грузии и Армении. Довольно популярен был такой отдых в Испании (Путь Сантьяго), в Перу, на Кипре, в Марокко, Норвегии и Танзании (восхождение на Килиманджаро).
Высокий сезон для походного туризма — лето, на него приходится две трети бронирований. Самый востребованный месяц — июль (32 процента). Зимой такой вид отдыха предпочитает лишь восемь процентов путешественников.