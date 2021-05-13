Экс-замначальника полиции Кировской области осудили условно за взятку
13:17 13.05.2021 (обновлено: 13:21 13.05.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Бывший заместитель начальника отдела полиции города Омутнинска осужден на 4 года условно за взятку в 70 тысяч рублей от организаторов азартных игр, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Следствием и судом установлено, что заместитель начальника полиции по охране общественного порядка муниципального отдела МВД России "Омутнинский" в период с июня по декабрь 2019 года лично и через посредника получил взятку от жителя Кировской области. Денежные средства, общая сумма которых составила более 70 тысяч рублей, были получены за общее покровительство членам организованной группы, которые незаконно организовали и проводили азартные игры на территории города Омутнинска и Омутнинского района, а также за сообщения о запланированных мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Кировской области, регионального Следственного комитета и отдела собственной безопасности УМВД России по Кировской области. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)).
"Суд признал экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в 360 тысяч рублей, с испытательным сроком на 3 года. Также суд лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.