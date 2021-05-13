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https://ria.ru/20210513/palestina-1732142724.html
Военное крыло ХАМАС заявило о запуске ракеты по аэропорту Рамон
Военное крыло ХАМАС заявило о запуске ракеты по аэропорту Рамон
Военное крыло правящей в секторе Газа организации ХАМАС сообщило о пуске ракеты по израильскому аэропорту Рамон, куда власти перенаправили рейсы из закрытого... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:49
2021-05-13T17:58
хамас
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Военное крыло правящей в секторе Газа организации ХАМАС сообщило о пуске ракеты по израильскому аэропорту Рамон, куда власти перенаправили рейсы из закрытого Бен-Гуриона."Мы сейчас запустили наиболее разрушительную ракету "Аяш-250" дальностью более 250 километров по аэропорту Рамон на юге Палестины, в 220 километрах от сектора Газа", — говорится в заявлении, которое группировка опубликовала в Telegram-канале.Она утверждает, что обстрелам подверглись Тель-Авив, Нетивот и Беэр-Шева.На фоне обострения палестино-израильского конфликта движение ранее заявило, что готово продолжить боевые действия. Израильтяне также планируют наземную операцию в секторе Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, "скоро их будет больше тысячи".В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html
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РИА Новости
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353
60
Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
2021-05-13T14:49
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Кадры разрушенного района в секторе Газа после обстрела
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали 48 человек, сообщило в среду Министерство здравоохранения Палестины. "По данным на 13:00 по местному времени, 48 погибших, в том числе 14 детей и три женщины, 304 раненых", — сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
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хамас, в мире

Военное крыло ХАМАС заявило о запуске ракеты по аэропорту Рамон

14:49 13.05.2021 (обновлено: 17:58 13.05.2021)
 
© REUTERS / Nir EliasГорящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© REUTERS / Nir Elias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Военное крыло правящей в секторе Газа организации ХАМАС сообщило о пуске ракеты по израильскому аэропорту Рамон, куда власти перенаправили рейсы из закрытого Бен-Гуриона.
"Мы сейчас запустили наиболее разрушительную ракету "Аяш-250" дальностью более 250 километров по аэропорту Рамон на юге Палестины, в 220 километрах от сектора Газа", — говорится в заявлении, которое группировка опубликовала в Telegram-канале.
Она утверждает, что обстрелам подверглись Тель-Авив, Нетивот и Беэр-Шева.
На фоне обострения палестино-израильского конфликта движение ранее заявило, что готово продолжить боевые действия. Израильтяне также планируют наземную операцию в секторе Газа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, армия уже атаковала сотни целей ХАМАС, "скоро их будет больше тысячи".
В понедельник вечером ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Тель-Авив нанес удары по Газе, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали 67 человек.
Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. В ближайшее время может состояться заседание Совбеза ООН по обстановке в регионе.
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.
После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007-го управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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