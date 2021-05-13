Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/osvobozhdenie-1732195117.html
Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ досрочно выпустят из колонии
Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ досрочно выпустят из колонии
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T18:16
2021-05-13T19:42
лаборатория касперского
московский окружной военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_0:233:2937:1885_1920x0_80_0_0_2af68d53b8020e84cf92628938b2ba78.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева, сообщили РИА Новости в суде.В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, а также лишил его звания майора.Поскольку дело имело гриф "совершенно секретно", слушания проходили в закрытом режиме. Кроме того, как стало известно ранее, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым и гарантирует ему более мягкое наказание.Докучаев был подчиненным главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее тот же МОВС приговорил к 22 годам колонии по двум эпизодам госизмены. Вместе с Михайловым 14 лет колонии получил экс-сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.Дело Докучаева выделили в отдельной эпизод, как и дело четвертого фигуранта — бизнесмена Георгия Фомченкова, который в начале апреля был осужден Мосгорсудом на семь лет колонии и также признал вину.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигурантов уличили в передаче информации иностранным спецслужбам — какой именно, официально не сообщалось.
https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html
https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591176313_966:419:2937:1897_1920x0_80_0_0_14495a3356716baf7b5b3888c814151b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лаборатория касперского, московский окружной военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ досрочно выпустят из колонии

18:16 13.05.2021 (обновлено: 19:42 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева, сообщили РИА Новости в суде.
В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, а также лишил его звания майора.
Поскольку дело имело гриф "совершенно секретно", слушания проходили в закрытом режиме. Кроме того, как стало известно ранее, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым и гарантирует ему более мягкое наказание.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 17:48
СБ Украины заявила о задержании "агента ФСБ"
Докучаев был подчиненным главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее тот же МОВС приговорил к 22 годам колонии по двум эпизодам госизмены. Вместе с Михайловым 14 лет колонии получил экс-сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
Дело Докучаева выделили в отдельной эпизод, как и дело четвертого фигуранта — бизнесмена Георгия Фомченкова, который в начале апреля был осужден Мосгорсудом на семь лет колонии и также признал вину.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигурантов уличили в передаче информации иностранным спецслужбам — какой именно, официально не сообщалось.
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 14:18
Суд приговорил подполковника-миллиардера Черкалина к семи годам колонии
 
Лаборатория КасперскогоМосковский окружной военный судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В израильском Ашкелоне безостановочно звучат сирены тревоги
03:07Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
Лента новостейМолния