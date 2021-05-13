https://ria.ru/20210513/osvobozhdenie-1732195117.html

Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ досрочно выпустят из колонии

Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ досрочно выпустят из колонии

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T18:16

2021-05-13T18:16

2021-05-13T19:42

лаборатория касперского

московский окружной военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника ФСБ России Дмитрия Докучаева, сообщили РИА Новости в суде.В апреле 2019 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, а также лишил его звания майора.Поскольку дело имело гриф "совершенно секретно", слушания проходили в закрытом режиме. Кроме того, как стало известно ранее, дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым и гарантирует ему более мягкое наказание.Докучаев был подчиненным главы одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого ранее тот же МОВС приговорил к 22 годам колонии по двум эпизодам госизмены. Вместе с Михайловым 14 лет колонии получил экс-сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.Дело Докучаева выделили в отдельной эпизод, как и дело четвертого фигуранта — бизнесмена Георгия Фомченкова, который в начале апреля был осужден Мосгорсудом на семь лет колонии и также признал вину.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигурантов уличили в передаче информации иностранным спецслужбам — какой именно, официально не сообщалось.

https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729511647.html

https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, московский окружной военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия