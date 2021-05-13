Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее после трагедии в Казани Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом".
"Не спешите пока, ведется работа. Будет на этот счет информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как выполняется поручение президента Росгвардии по проработке нового положения о гражданском оружии.
Он также не назвал сроки, когда работа будет выполнена.
"Я не могу назвать точные сроки", - ответил Песков на уточняющий вопрос.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.