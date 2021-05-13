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Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия
Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия
Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:09
2021-05-13T13:09
россия
светлана петренко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
дмитрий песков
казань
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее после трагедии в Казани Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом"."Не спешите пока, ведется работа. Будет на этот счет информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как выполняется поручение президента Росгвардии по проработке нового положения о гражданском оружии.Он также не назвал сроки, когда работа будет выполнена."Я не могу назвать точные сроки", - ответил Песков на уточняющий вопрос.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731918498.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/oruzhie-1731776527.html
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россия, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, дмитрий песков, казань

Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия

13:09 13.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее после трагедии в Казани Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом".
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"Не спешите пока, ведется работа. Будет на этот счет информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как выполняется поручение президента Росгвардии по проработке нового положения о гражданском оружии.
Он также не назвал сроки, когда работа будет выполнена.
"Я не могу назвать точные сроки", - ответил Песков на уточняющий вопрос.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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РоссияСветлана ПетренкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФДмитрий ПесковКазань
 
 
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