https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732118721.html

Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия

Песков рассказал о работе по поручению Путина об обороте оружия

Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T13:09

2021-05-13T13:09

2021-05-13T13:09

россия

светлана петренко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

дмитрий песков

казань

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по проработке нового положения о гражданском обороте оружия ведется, точных сроков по выполнению пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее после трагедии в Казани Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал принять законопроект об обороте оружия и усилении контроля за законностью владения "огнестрелом"."Не спешите пока, ведется работа. Будет на этот счет информация", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как выполняется поручение президента Росгвардии по проработке нового положения о гражданском оружии.Он также не назвал сроки, когда работа будет выполнена."Я не могу назвать точные сроки", - ответил Песков на уточняющий вопрос.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731918498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/oruzhie-1731776527.html

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россия, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, дмитрий песков, казань