https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732160046.html

Адвокат попросил суд не арестовывать Медведчука

Адвокат попросил суд не арестовывать Медведчука

Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев просит суд в Киеве отказать прокурору в... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T15:49

2021-05-13T15:49

2021-05-13T16:16

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика.Ранее суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об избрании Медведчуку меры пресечения. Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти 10,9 миллиона долларов."Прошу следственного судью отказать прокурору… в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении депутата Верховной рады Виктора Медведчука", - сказал Кирпичев. Трансляцию ведет агентство УНН.Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере 10,9 миллиона долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.Кирпичев отметил, что Медведчук ранее уже прибывал на допросы к следователям Службы безопасности Украины и в офис генпрокуратуры по повестке, что свидетельствует о том, что политик не собирается скрываться от следствия.Кроме того, по словам адвоката, оригиналы сообщения о подозрении Медведчуку, которые были направлены по почте по месту работы политика в Верховную раду Украины и к нему домой, еще не дошли до адресата, что говорит о том, что у Медведчука нет официального статуса подозреваемого.

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732146498.html

https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732159690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире