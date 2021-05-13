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Адвокат попросил суд не арестовывать Медведчука
Адвокат попросил суд не арестовывать Медведчука
Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев просит суд в Киеве отказать прокурору в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:49
2021-05-13T16:16
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика.Ранее суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об избрании Медведчуку меры пресечения. Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти 10,9 миллиона долларов."Прошу следственного судью отказать прокурору… в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении депутата Верховной рады Виктора Медведчука", - сказал Кирпичев. Трансляцию ведет агентство УНН.Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере 10,9 миллиона долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.Кирпичев отметил, что Медведчук ранее уже прибывал на допросы к следователям Службы безопасности Украины и в офис генпрокуратуры по повестке, что свидетельствует о том, что политик не собирается скрываться от следствия.Кроме того, по словам адвоката, оригиналы сообщения о подозрении Медведчуку, которые были направлены по почте по месту работы политика в Верховную раду Украины и к нему домой, еще не дошли до адресата, что говорит о том, что у Медведчука нет официального статуса подозреваемого.
https://ria.ru/20210513/medvedchuk-1732146498.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире

Адвокат попросил суд не арестовывать Медведчука

15:49 13.05.2021 (обновлено: 16:16 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука Камиль Кирпичев просит суд в Киеве отказать прокурору в удовлетворении ходатайства об аресте политика.
Ранее суд в Киеве начал рассмотрение ходатайства об избрании Медведчуку меры пресечения. Прокуратура просит суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти 10,9 миллиона долларов.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, перед заседанием Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
14:58
Украинская прокуратура попросила арестовать Медведчука на 60 суток
"Прошу следственного судью отказать прокурору… в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении депутата Верховной рады Виктора Медведчука", - сказал Кирпичев. Трансляцию ведет агентство УНН.
Адвокат назвал требование стороны обвинения назначить залог в размере 10,9 миллиона долларов чрезмерным и напомнил, что счета Медведчука и его имущество находятся под санкциями, соответственно, политик не может ими распоряжаться.
Кирпичев отметил, что Медведчук ранее уже прибывал на допросы к следователям Службы безопасности Украины и в офис генпрокуратуры по повестке, что свидетельствует о том, что политик не собирается скрываться от следствия.
Кроме того, по словам адвоката, оригиналы сообщения о подозрении Медведчуку, которые были направлены по почте по месту работы политика в Верховную раду Украины и к нему домой, еще не дошли до адресата, что говорит о том, что у Медведчука нет официального статуса подозреваемого.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
15:47
Медведчук в суде заявил, что выступает против политики украинской власти
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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