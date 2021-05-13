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Лавров на встрече глав МИД Арктического совета обсудит развитие региона
Лавров на встрече глав МИД Арктического совета обсудит развитие региона
Глава российского МИД Сергей Лавров 19-20 мая в Исландии в рамках министерской встречи Арктического совета обсудит планы по устойчивому развитию региона,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:20
2021-05-13T16:24
россия
мария захарова
сергей лавров
арктический совет
исландия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров 19-20 мая в Исландии в рамках министерской встречи Арктического совета обсудит планы по устойчивому развитию региона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Исландию, он примет участие во встрече Арктического совета на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов организации. На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координацию их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона", - заявила Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что в ходе сессии ожидается подписание декларации, в которой арктические государства подтвердят приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, определят основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия."Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности", - сказала Захарова.Впервые в истории Арктического совета, отметила она, будет представлен документ перспективного планирования - стратегический план деятельности организации на последующие 10 лет. По итогам встречи председательство в организации, которая в этом году отмечает 25-летие, перейдет на два года к России.
https://ria.ru/20210512/konfrontatsiya-1731912655.html
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россия, мария захарова, сергей лавров, арктический совет, исландия

Лавров на встрече глав МИД Арктического совета обсудит развитие региона

16:20 13.05.2021 (обновлено: 16:24 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров 19-20 мая в Исландии в рамках министерской встречи Арктического совета обсудит планы по устойчивому развитию региона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Исландию, он примет участие во встрече Арктического совета на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов организации. На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координацию их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона", - заявила Захарова в ходе брифинга.
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"Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности", - сказала Захарова.
Впервые в истории Арктического совета, отметила она, будет представлен документ перспективного планирования - стратегический план деятельности организации на последующие 10 лет. По итогам встречи председательство в организации, которая в этом году отмечает 25-летие, перейдет на два года к России.
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровАрктический советИсландия
 
 
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