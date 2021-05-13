Лавров на встрече глав МИД Арктического совета обсудит развитие региона
16:20 13.05.2021 (обновлено: 16:24 13.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров 19-20 мая в Исландии в рамках министерской встречи Арктического совета обсудит планы по устойчивому развитию региона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Исландию, он примет участие во встрече Арктического совета на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов организации. На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координацию их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что в ходе сессии ожидается подписание декларации, в которой арктические государства подтвердят приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, определят основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия.
"Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности", - сказала Захарова.
Впервые в истории Арктического совета, отметила она, будет представлен документ перспективного планирования - стратегический план деятельности организации на последующие 10 лет. По итогам встречи председательство в организации, которая в этом году отмечает 25-летие, перейдет на два года к России.