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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210513/kurs-1732133733.html
Официальный курс евро на пятницу вырос на девять копеек
Официальный курс евро на пятницу вырос на девять копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки - до 89,9343 рубля, курс доллара - на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:25
2021-05-13T14:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки - до 89,9343 рубля, курс доллара - на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,3 копейки, составив 81,3666 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос на девять копеек

14:25 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки - до 89,9343 рубля, курс доллара - на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,3 копейки, составив 81,3666 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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