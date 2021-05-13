https://ria.ru/20210513/korruptsiya-1732188026.html

Прокуратура Киева подозревает 11 человек по делу о коррупции в мэрии

Прокуратура Киева подозревает 11 человек по делу о коррупции в мэрии

Правоохранители подозревают 11 сотрудников мэрии Киева и коммунальных предприятий украинский столицы в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба киевской РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:47

2021-05-13T17:47

2021-05-13T17:47

виталий кличко

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151141/48/1511414808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28117d30cfa32c33c4cd6850dd00eb3d.jpg

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Правоохранители подозревают 11 сотрудников мэрии Киева и коммунальных предприятий украинский столицы в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры."Органами столичной прокуратуры совместно с коллегами из других правоохранительных органов проведена масштабная работа по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов. На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что правоохранители провели обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов мэрии, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также в среду прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов и в помещениях мэрии и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

https://ria.ru/20210513/obysk-1732152526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/medvedchuk-1731822356.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, киев, в мире