https://ria.ru/20210513/korruptsiya-1732188026.html
Прокуратура Киева подозревает 11 человек по делу о коррупции в мэрии
Прокуратура Киева подозревает 11 человек по делу о коррупции в мэрии
Правоохранители подозревают 11 сотрудников мэрии Киева и коммунальных предприятий украинский столицы в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба киевской РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:47
2021-05-13T17:47
2021-05-13T17:47
виталий кличко
киев
в мире
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КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Правоохранители подозревают 11 сотрудников мэрии Киева и коммунальных предприятий украинский столицы в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры."Органами столичной прокуратуры совместно с коллегами из других правоохранительных органов проведена масштабная работа по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов. На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что правоохранители провели обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов мэрии, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также в среду прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов и в помещениях мэрии и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Мэр Киева Виталий Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.
https://ria.ru/20210513/obysk-1732152526.html
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РИА Новости
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виталий кличко, киев, в мире
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости.
Правоохранители подозревают 11 сотрудников мэрии Киева
и коммунальных предприятий украинский столицы в хищении бюджетных средств, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.
"Органами столичной прокуратуры совместно с коллегами из других правоохранительных органов проведена масштабная работа по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов. На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА (Киевской городской государственной администрации – ред.), коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что правоохранители провели обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов мэрии, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры проинформировала, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также в среду прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов и в помещениях мэрии и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.
Мэр Киева Виталий Кличко
считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.