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В Москве за сутки госпитализировали 1324 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1324 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1324 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:27
2021-05-13T11:27
2021-05-13T11:27
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1324 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выздоровели еще 2643 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 017 740. В Москве выявлено 2787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1324 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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