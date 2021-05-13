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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732090642.html
В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время - 4 527 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время - 4 527 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 349 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 527 878", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2643, Санкт-Петербурге - 1042, Подмосковье - 518.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19

11:17 13.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время - 4 527 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 349 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 527 878", - говорится в сообщении.
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В частности, в Москве - 2643, Санкт-Петербурге - 1042, Подмосковье - 518.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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