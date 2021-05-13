https://ria.ru/20210513/koronavirus-1732090642.html
В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9349 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время - 4 527 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:17
2021-05-13T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 349 человек после COVID-19, за все время - 4 527 878, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 349 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 527 878", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2643, Санкт-Петербурге - 1042, Подмосковье - 518.
https://ria.ru/20210512/privivka-1732049706.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество