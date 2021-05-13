Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/kirov-1732162649.html
В Кирове арестовали мужчину, выбросившего ребенка с балкона
В Кирове арестовали мужчину, выбросившего ребенка с балкона
Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына знакомой, в результате чего ребенок погиб, заключен под стражу, сообщает следственное... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T16:01
2021-05-13T16:15
россия
кировская область
киров
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына знакомой, в результате чего ребенок погиб, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, выкинул мальчика с балкона с высоты пятого этажа. Ребенок погиб. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). По данным регионального управления МВД, мать мальчика в момент трагедии ушла за спиртным."Тринадцатого мая суд поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что мать ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних полиции, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. На нее неоднократно составляли административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые направлялись в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского и Ленинского районов города Кирова для принятия мер административного воздействия. Региональным УМВД проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер субъектами профилактики по предотвращению трагедии.Региональное СУСК также возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.
https://ria.ru/20210417/delo-1728715673.html
https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html
россия
кировская область
киров
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кировская область, киров, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, происшествия

В Кирове арестовали мужчину, выбросившего ребенка с балкона

16:01 13.05.2021 (обновлено: 16:15 13.05.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына знакомой, в результате чего ребенок погиб, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, выкинул мальчика с балкона с высоты пятого этажа. Ребенок погиб. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). По данным регионального управления МВД, мать мальчика в момент трагедии ушла за спиртным.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 14:43
В Чебоксарах завели дело против матери выпавшего из окна ребенка
"Тринадцатого мая суд поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что мать ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних полиции, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. На нее неоднократно составляли административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые направлялись в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского и Ленинского районов города Кирова для принятия мер административного воздействия. Региональным УМВД проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер субъектами профилактики по предотвращению трагедии.
Региональное СУСК также возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
10:02
Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка
 
РоссияКировская областьКировСледственный комитет России (СК РФ)Октябрьский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Военное крыло ХАМАС обстреляло израильский Ашкелон "сотней ракет"
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
Лента новостейМолния