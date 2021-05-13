https://ria.ru/20210513/kirov-1732162649.html

В Кирове арестовали мужчину, выбросившего ребенка с балкона

В Кирове арестовали мужчину, выбросившего ребенка с балкона

Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына знакомой, в результате чего ребенок погиб, заключен под стражу, сообщает следственное... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T16:01

2021-05-13T16:01

2021-05-13T16:15

россия

кировская область

киров

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Житель Кирова, выкинувший с балкона пятого этажа полуторагодовалого сына знакомой, в результате чего ребенок погиб, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.По версии следствия, днем 11 мая 42-летний кировчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставшись наедине с полуторагодовалым ребенком своей знакомой, выкинул мальчика с балкона с высоты пятого этажа. Ребенок погиб. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ). По данным регионального управления МВД, мать мальчика в момент трагедии ушла за спиртным."Тринадцатого мая суд поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что мать ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних полиции, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. На нее неоднократно составляли административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которые направлялись в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского и Ленинского районов города Кирова для принятия мер административного воздействия. Региональным УМВД проводится проверка, направленная на установление полноты принятых мер субъектами профилактики по предотвращению трагедии.Региональное СУСК также возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на территории Ленинского района города Кирова и учреждений здравоохранения, обязанных осуществлять медицинский контроль за состоянием малолетнего ребенка.

https://ria.ru/20210417/delo-1728715673.html

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html

россия

кировская область

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россия, кировская область, киров, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, происшествия