https://ria.ru/20210513/kiberugrozy-1732170557.html

Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз

Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз

18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия".

2021-05-13T16:36

2021-05-13T16:36

2021-05-13T16:36

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России Николай МУРАШОВ; - вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь ЛЯПУНОВ; - директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир ДРЮКОВ.В последнее время все чаще обсуждается проблема киберугроз в отношении ключевых российских организаций со стороны хакерских группировок, представляющих интересы иностранных государств. Кибернападения становятся все более активными и агрессивными, а за реализацией подобного противостояния всегда стоят высокопрофессиональные кибергруппировки. В ходе мероприятия будет представлена соответствующая статистика и дана информация о специфике атак на госорганы и объекты критической информационной инфраструктуры со стороны проправительственных кибергруппировок. Также будут освещены данные экспертизы крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC в части выявления и противодействия таким угрозам. Речь пойдет и о реальном уровне киберзащиты российских организаций - субъектов критической информационной инфраструктуры.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы