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Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз
Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия".
2021-05-13T16:36
2021-05-13T16:36
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России Николай МУРАШОВ; - вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь ЛЯПУНОВ; - директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир ДРЮКОВ.В последнее время все чаще обсуждается проблема киберугроз в отношении ключевых российских организаций со стороны хакерских группировок, представляющих интересы иностранных государств. Кибернападения становятся все более активными и агрессивными, а за реализацией подобного противостояния всегда стоят высокопрофессиональные кибергруппировки. В ходе мероприятия будет представлена соответствующая статистика и дана информация о специфике атак на госорганы и объекты критической информационной инфраструктуры со стороны проправительственных кибергруппировок. Также будут освещены данные экспертизы крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC в части выявления и противодействия таким угрозам. Речь пойдет и о реальном уровне киберзащиты российских организаций - субъектов критической информационной инфраструктуры.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз

16:36 13.05.2021
 
Читать ria.ru в
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России Николай МУРАШОВ;
- вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь ЛЯПУНОВ;
- директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир ДРЮКОВ.

В последнее время все чаще обсуждается проблема киберугроз в отношении ключевых российских организаций со стороны хакерских группировок, представляющих интересы иностранных государств. Кибернападения становятся все более активными и агрессивными, а за реализацией подобного противостояния всегда стоят высокопрофессиональные кибергруппировки.
В ходе мероприятия будет представлена соответствующая статистика и дана информация о специфике атак на госорганы и объекты критической информационной инфраструктуры со стороны проправительственных кибергруппировок. Также будут освещены данные экспертизы крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC в части выявления и противодействия таким угрозам. Речь пойдет и о реальном уровне киберзащиты российских организаций - субъектов критической информационной инфраструктуры.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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