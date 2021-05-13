Онлайн-конференция о защите ключевых организаций РФ от киберугроз
18 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия".
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Участники:
- заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России Николай МУРАШОВ;
- вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь ЛЯПУНОВ;
- директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир ДРЮКОВ.
В последнее время все чаще обсуждается проблема киберугроз в отношении ключевых российских организаций со стороны хакерских группировок, представляющих интересы иностранных государств. Кибернападения становятся все более активными и агрессивными, а за реализацией подобного противостояния всегда стоят высокопрофессиональные кибергруппировки.
В ходе мероприятия будет представлена соответствующая статистика и дана информация о специфике атак на госорганы и объекты критической информационной инфраструктуры со стороны проправительственных кибергруппировок. Также будут освещены данные экспертизы крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC в части выявления и противодействия таким угрозам. Речь пойдет и о реальном уровне киберзащиты российских организаций - субъектов критической информационной инфраструктуры.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России Николай МУРАШОВ;
- вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь ЛЯПУНОВ;
- директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир ДРЮКОВ.
В последнее время все чаще обсуждается проблема киберугроз в отношении ключевых российских организаций со стороны хакерских группировок, представляющих интересы иностранных государств. Кибернападения становятся все более активными и агрессивными, а за реализацией подобного противостояния всегда стоят высокопрофессиональные кибергруппировки.
В ходе мероприятия будет представлена соответствующая статистика и дана информация о специфике атак на госорганы и объекты критической информационной инфраструктуры со стороны проправительственных кибергруппировок. Также будут освещены данные экспертизы крупнейшего коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC в части выявления и противодействия таким угрозам. Речь пойдет и о реальном уровне киберзащиты российских организаций - субъектов критической информационной инфраструктуры.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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