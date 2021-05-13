https://ria.ru/20210513/ierusalim-1732114374.html
Москва и Каир призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме
Москва и Каир призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме, призвав к прекращению насилия, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:52
2021-05-13T12:52
2021-05-13T12:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
беспорядки в восточном иерусалиме
россия
самех шукри
сергей лавров
восточный иерусалим
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731462682_0:145:2771:1704_1920x0_80_0_0_7eef04a992601fa220fc907aad76cfc5.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме, призвав к прекращению насилия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки", - говорится в комментарии на сайте МИД России.Отмечается, что в разговоре подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе путем задействования механизма "квартета" ближневосточных посредников.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы не менее 1600 ракет. Эффективность работы системы израильского ПРО "Железный купол" составляет около 90%. С начала обострения погибли шесть мирных израильтян и один военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, в атакованы около 600 военных целей ХАМАС и "Исламского джихада". Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, пострадали 487 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/izrail-1732095565.html
россия
восточный иерусалим
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731462682_154:0:2618:1848_1920x0_80_0_0_bcc0f06ea502a57877ab5ebb1afc79ef.jpg
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной
Вечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол". 11 мая под угрозой оказалась центральная часть страны. Одна из ракет попала в пассажирский автобус в городе Холон, в Тель-Авивском округе. Израиль в ответ нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли 30 человек. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
2021-05-13T12:52
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, беспорядки в восточном иерусалиме, россия, самех шукри, сергей лавров, восточный иерусалим, египет