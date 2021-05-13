https://ria.ru/20210513/dukhovenstvo-1732094713.html

Духовные лидеры Татарстана посетили пострадавших при нападении в Казани

Духовные лидеры Татарстана посетили пострадавших при нападении в Казани

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и митрополит Казанский Кирилл навестили детей, пострадавших в результате нападения на гимназию № 175 в Казани, сообщает... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T11:37

2021-05-13T11:37

2021-05-13T11:37

религия и мировоззрение

россия

светлана петренко

камиль самигуллин

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и митрополит Казанский Кирилл навестили детей, пострадавших в результате нападения на гимназию № 175 в Казани, сообщает официальный сайт Татарстанской митрополии.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы."Многие жители восприняли случившееся как личную беду, так как поставили себя на место родителей, переживающих эту трагедию. Страшно представить — каково это: провожаешь с утра ребенка в школу, строишь какие-то планы, а потом в один момент все рушится. У всех родителей защемило сердце. Каждый из нас сопереживает горю. Сегодня мы с владыкой Кириллом встретились с родителями "тяжелых" детей, затем посетили детей, чьим жизням не грозит опасность. Мы пригласили ребят в гости, надеемся на встречу после выздоровления. Нам также предстоит встретиться с родителями погибших детей. Очень сложно подобрать слова для них. Выражаем им свое глубокое сочувствие", - заявил муфтий Камиль Самигуллин."Мы говорили с детьми не о трагедии, а о радостях, которые им еще только предстоит пережить. Впереди целая жизнь, впереди лето. Дети прекрасно держатся. Особенно нас впечатлило общение с мальчиком Каримом, очень заводной, жизнерадостный ребенок. У него и у других ребят можно учиться жизни. Все эти дети добрые, светлые, не озлобленные. Родители очень заботливые и внимательные. Они не впадают в уныние, а благодарят Бога за то, что их сыновья и дочери остались живы. Мы не перестаем молиться о людях, которых коснулась эта страшная трагедия. Не важно — из каких семей пострадавшие и погибшие — из православных, мусульманских или не религиозных, хотя таковых мы пока не встречали. Мы молимся обо всех. Это наша общая беда, общая боль", - отметил в свою очередь митрополит Кирилл.Как отмечает сайт митрополии, духовные лидеры передали добрые пожелания от духовенства и прихожан православных храмов и мечетей. Также они передали детям подарки. Ранее глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731788488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, камиль самигуллин, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань