https://ria.ru/20210513/donbass-1732080177.html

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:32

2021-05-13T10:32

2021-05-13T10:32

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html

https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html

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донецкая народная республика

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире