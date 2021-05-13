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Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:32
2021-05-13T10:32
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В среду в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html
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донецкая народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:32 13.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков.
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ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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