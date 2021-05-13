https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732202984.html

Постпред России при ОБСЕ заявил о дискриминации русского языка на Украине

Постпред России при ОБСЕ заявил о дискриминации русского языка на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию следить за последствиями введения украинскими властями дискриминационного... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T19:05

2021-05-13T19:05

2021-05-13T19:05

россия

смм обсе

обсе

александр лукашевич

бюро по демократическим институтам и правам человека

украина

в мире

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ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию следить за последствиями введения украинскими властями дискриминационного законодательства в языковой и образовательной сферах.Он подчеркнул, что на Украине продолжается системная кампания по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни. Закон, вступивший в силу 16 января, предполагает значительное сужение возможностей использования других языков, кроме украинского, в общественной жизни, включая сферу услуг, указал Лукашевич.По словам дипломата, в образовательном секторе власти Украины лишают русскоязычных украинцев и представителей национальных меньшинств возможностей получения, как это было прежде, полного цикла среднего школьного образования на родных языках. "В конце апреля Тарас Кремень, возглавляющий созданный во исполнение упомянутого закона институт уполномоченного по защите государственного языка, опубликовал доклад о своей деятельности. По его данным, за последнее время количество классов с русским языком преподавания сократилось более чем в два раза – с 11563 в 2019 году до 5421 в 2020 году", - сообщил постпред.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.

https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732131434.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/tsenzura-1730982012.html

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россия, смм обсе, обсе, александр лукашевич, бюро по демократическим институтам и правам человека, украина, в мире