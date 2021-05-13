Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732202984.html
Постпред России при ОБСЕ заявил о дискриминации русского языка на Украине
Постпред России при ОБСЕ заявил о дискриминации русского языка на Украине
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию следить за последствиями введения украинскими властями дискриминационного... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T19:05
2021-05-13T19:05
россия
смм обсе
обсе
александр лукашевич
бюро по демократическим институтам и правам человека
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg
ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию следить за последствиями введения украинскими властями дискриминационного законодательства в языковой и образовательной сферах.Он подчеркнул, что на Украине продолжается системная кампания по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни. Закон, вступивший в силу 16 января, предполагает значительное сужение возможностей использования других языков, кроме украинского, в общественной жизни, включая сферу услуг, указал Лукашевич.По словам дипломата, в образовательном секторе власти Украины лишают русскоязычных украинцев и представителей национальных меньшинств возможностей получения, как это было прежде, полного цикла среднего школьного образования на родных языках. "В конце апреля Тарас Кремень, возглавляющий созданный во исполнение упомянутого закона институт уполномоченного по защите государственного языка, опубликовал доклад о своей деятельности. По его данным, за последнее время количество классов с русским языком преподавания сократилось более чем в два раза – с 11563 в 2019 году до 5421 в 2020 году", - сообщил постпред.Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.
https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732131434.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/tsenzura-1730982012.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_128:0:2176:1536_1920x0_80_0_0_9143cf1aba76afaa23b93c662ee9dffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, смм обсе, обсе, александр лукашевич, бюро по демократическим институтам и правам человека, украина, в мире

Постпред России при ОБСЕ заявил о дискриминации русского языка на Украине

19:05 13.05.2021
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал организацию следить за последствиями введения украинскими властями дискриминационного законодательства в языковой и образовательной сферах.
Он подчеркнул, что на Украине продолжается системная кампания по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни. Закон, вступивший в силу 16 января, предполагает значительное сужение возможностей использования других языков, кроме украинского, в общественной жизни, включая сферу услуг, указал Лукашевич.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
Вчера, 14:08Медиавойны
Лукашевич заявил о дискриминации СМИ в США, Франции и Прибалтике
"Призываем ОБСЕ уделять пристальное внимание последствиям введения украинскими властями дискриминационного законодательства в языковой, образовательной и других сферах. СММ в соответствии с мандатом наделена задачей осуществлять поддержку соблюдению прав и основных свобод человека на Украине. Востребовано более активное и результативное взаимодействие миссии с профильными институтами ОБСЕ – БДИПЧ, Представителем по вопросам свободы СМИ и Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По словам дипломата, в образовательном секторе власти Украины лишают русскоязычных украинцев и представителей национальных меньшинств возможностей получения, как это было прежде, полного цикла среднего школьного образования на родных языках. "В конце апреля Тарас Кремень, возглавляющий созданный во исполнение упомянутого закона институт уполномоченного по защите государственного языка, опубликовал доклад о своей деятельности. По его данным, за последнее время количество классов с русским языком преподавания сократилось более чем в два раза – с 11563 в 2019 году до 5421 в 2020 году", - сообщил постпред.
Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Кремень. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года.
Старый город Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 12:12В мире
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на зачистку информполя в Прибалтике
 
РоссияСММ ОБСЕОБСЕАлександр ЛукашевичБюро по демократическим институтам и правам человекаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52СМИ: Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии
02:37Госдеп рекомендовал американцам пересмотреть поездки в Израиль и Газу
02:13Источник: Израиль в данный момент не ведет наземное вторжение в Газу
02:12Экономист назвал признаки нового банковского кризиса
02:11Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание
02:10Армия Израиля не комментирует данные о начале наземной операции в Газе
02:01Военное крыло ХАМАС запустило 50 ракет по израильским городам
01:45Жителям поселений у сектора Газа предписали не покидать бомбоубежищ
01:29Госдеп назвал обвинения против Колесниковой в Белоруссии возмутительными
01:11К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
01:11Эксперт предупредил о рисках купить поддельный билет на поезд
01:08Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине пройдет в воскресенье
01:07AI заявила о расизме при спасательной операции в отеле в Мозамбике
00:58Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
00:52Россия ответила на заявление ОЗХО по запросу о Навальном
00:42Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 109
00:39Прокуратура может оспорить домашний арест Медведчука
00:38Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:34Пожилая израильтянка погибла после падения по дороге в бомбоубежище
00:29Жители сектора Газа у границы с Израилем покидают дома
Лента новостейМолния