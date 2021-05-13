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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732131434.html
Лукашевич заявил о дискриминации СМИ в США, Франции и Прибалтике
Лукашевич заявил о дискриминации СМИ в США, Франции и Прибалтике
Информационной дискриминации на Украине, в США, Франции и Прибалтике подвергаются не только представители СМИ, но и рядовые граждане, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:08
2021-05-13T14:08
медиавойны
тереза рибейру
россия
обсе
александр лукашевич
франция
эстония
латвия
белоруссия
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ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Информационной дискриминации на Украине, в США, Франции и Прибалтике подвергаются не только представители СМИ, но и рядовые граждане, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.В ответ на отчет представителя ОСБЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, с которым она выступила на постоянном совете организации, Лукашевич подчеркнул, что задача обеспечения свободы выражения мнений и доступа к информации не теряет своей актуальности."Наиболее тяжелое положение наблюдаем на Украине, в США, Франции, Латвии, Литве и Эстонии, где информационной дискриминации подвергаются не только представители профессионального журналистского сообщества, но и рядовые граждане. Эти сюжеты мы подробно освещали здесь 29 апреля в связи со Всемирным днём свободы печати. Представитель по вопросам свободы СМИ должна уделять им особое внимание. Это необходимо, чтобы прекратить нарушения обязательств в области доступа к информации, а также выправить географический дисбаланс в работе этой исполнительной структуры ОБСЕ", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Он также призвал Рибейру давать оценки на равноправной и беспристрастной основе, избегая "двойных стандартов" в отношении государств "к востоку от Вены". По его словам, представитель ОБСЕ выражала озабоченности связи с якобы жестоким обращением полицейских с журналистами во время протестных акций в России или Белоруссии, но происходящее в США полицейское насилие остается без должного публичного внимания. Так, американская НПО U.S.Press Freedom Tracker только за один день митингов в Бруклин-Сентер (Миннесота) 16 апреля зафиксировала 17 случаев жестокого обращения в отношении сотрудников СМИ и 15 задержаний журналистов, добавил он."Об этом почему-то нет упоминания ни в пресс-релизах, ни в Twitter-аккаунте представителя. А раз нет "озабоченностей", то и нет их отражения в докладе, что может поставить под сомнение сбалансированность самого документа", - заключил постпред.
https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html
https://ria.ru/20210503/zanaves-1730978822.html
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тереза рибейру, россия, обсе, александр лукашевич, франция, эстония, латвия, белоруссия, сша, литва, в мире

Лукашевич заявил о дискриминации СМИ в США, Франции и Прибалтике

14:08 13.05.2021
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Информационной дискриминации на Украине, в США, Франции и Прибалтике подвергаются не только представители СМИ, но и рядовые граждане, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
В ответ на отчет представителя ОСБЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, с которым она выступила на постоянном совете организации, Лукашевич подчеркнул, что задача обеспечения свободы выражения мнений и доступа к информации не теряет своей актуальности.
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"Наиболее тяжелое положение наблюдаем на Украине, в США, Франции, Латвии, Литве и Эстонии, где информационной дискриминации подвергаются не только представители профессионального журналистского сообщества, но и рядовые граждане. Эти сюжеты мы подробно освещали здесь 29 апреля в связи со Всемирным днём свободы печати. Представитель по вопросам свободы СМИ должна уделять им особое внимание. Это необходимо, чтобы прекратить нарушения обязательств в области доступа к информации, а также выправить географический дисбаланс в работе этой исполнительной структуры ОБСЕ", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Он также призвал Рибейру давать оценки на равноправной и беспристрастной основе, избегая "двойных стандартов" в отношении государств "к востоку от Вены". По его словам, представитель ОБСЕ выражала озабоченности связи с якобы жестоким обращением полицейских с журналистами во время протестных акций в России или Белоруссии, но происходящее в США полицейское насилие остается без должного публичного внимания. Так, американская НПО U.S.Press Freedom Tracker только за один день митингов в Бруклин-Сентер (Миннесота) 16 апреля зафиксировала 17 случаев жестокого обращения в отношении сотрудников СМИ и 15 задержаний журналистов, добавил он.
"Об этом почему-то нет упоминания ни в пресс-релизах, ни в Twitter-аккаунте представителя. А раз нет "озабоченностей", то и нет их отражения в докладе, что может поставить под сомнение сбалансированность самого документа", - заключил постпред.
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МедиавойныТереза РибейруРоссияОБСЕАлександр ЛукашевичФранцияЭстонияЛатвияБелоруссияСШАЛитваВ мире
 
 
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