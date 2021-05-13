Лукашевич заявил о дискриминации СМИ в США, Франции и Прибалтике
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 13 мая - РИА Новости. Информационной дискриминации на Украине, в США, Франции и Прибалтике подвергаются не только представители СМИ, но и рядовые граждане, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
В ответ на отчет представителя ОСБЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, с которым она выступила на постоянном совете организации, Лукашевич подчеркнул, что задача обеспечения свободы выражения мнений и доступа к информации не теряет своей актуальности.
"Наиболее тяжелое положение наблюдаем на Украине, в США, Франции, Латвии, Литве и Эстонии, где информационной дискриминации подвергаются не только представители профессионального журналистского сообщества, но и рядовые граждане. Эти сюжеты мы подробно освещали здесь 29 апреля в связи со Всемирным днём свободы печати. Представитель по вопросам свободы СМИ должна уделять им особое внимание. Это необходимо, чтобы прекратить нарушения обязательств в области доступа к информации, а также выправить географический дисбаланс в работе этой исполнительной структуры ОБСЕ", - сказал Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Он также призвал Рибейру давать оценки на равноправной и беспристрастной основе, избегая "двойных стандартов" в отношении государств "к востоку от Вены". По его словам, представитель ОБСЕ выражала озабоченности связи с якобы жестоким обращением полицейских с журналистами во время протестных акций в России или Белоруссии, но происходящее в США полицейское насилие остается без должного публичного внимания. Так, американская НПО U.S.Press Freedom Tracker только за один день митингов в Бруклин-Сентер (Миннесота) 16 апреля зафиксировала 17 случаев жестокого обращения в отношении сотрудников СМИ и 15 задержаний журналистов, добавил он.
"Об этом почему-то нет упоминания ни в пресс-релизах, ни в Twitter-аккаунте представителя. А раз нет "озабоченностей", то и нет их отражения в докладе, что может поставить под сомнение сбалансированность самого документа", - заключил постпред.