https://ria.ru/20210513/covindex-1732076477.html

Covindex на майской выходной неделе снизился на 1,3 пункта

Covindex на майской выходной неделе снизился на 1,3 пункта

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на выходной неделе с 3 по 9 мая... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:06

2021-05-13T10:06

2021-05-13T10:06

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общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на выходной неделе с 3 по 9 мая снизился на 1,3 пункта и составил 81,7 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.Covindex возвращается после небольшого праздничного перерыва: в связи с профилактическими работами в системах обработки информации "Платформы ОФД" расчет индекса на прошлой неделе не производился.На неделе с 26 апреля по 2 мая лидером по росту среднего чека стали лимоны (на 8%, до 53 рублей). По гречке и кусковому мылу рост составил 2% - до 86 рублей и 83 рублей соответственно. По перчаткам и туалетной бумаге средний чек сохранился на уровне предшествующей недели - 120 рублей и 64 рубля соответственно. Снизился средний чек только по медицинским маскам (на 12%, до 61 рубля) и антисептикам (на 2%, до 518 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,3 пункта и составил 83 пункта. До этого рост наблюдался четыре недели подряд.На неожиданно ставшей полностью выходной неделе, с 3 по 9 мая, средний чек прибавил по лимонам (на 4%, до 55 рублей), гречке (на 3%, до 89 рублей) и туалетной бумаге (на 2%, до 65 рублей). По остальным товарам набора он снизился: по перчаткам - на 8% (до 110 рублей), по медицинским маскам - на 5% (до 58 рублей), по антисептикам - на 4% (до 498 рублей), по кусковому мылу - на 1% (до 82 рублей). В результате Covindex вторую неделю подряд снизился - на 1,3 пункта, до 81,7 пункта.Как пояснили аналитики "Платформы ОФД", с приходом майских праздников россияне устремились на дачи и в путешествия - продажи средств индивидуальной защиты снизились, уступив место традиционным потребительским товарам.

https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731940267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество