https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html
Названы самые популярные китайские автомобили в России
Названы самые популярные китайские автомобили в России
По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:49
2021-05-13T13:49
2021-05-13T13:49
россия-китай: главное
россия
авто
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150149/06/1501490684_0:34:650:400_1920x0_80_0_0_43858167a7ff395324d49c8382c5fc09.jpg
МОСКВА, 13 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении. Еще более высокие темпы роста продаж зафиксированы на китайском сегменте российского авторынка. Так, дилеры Haval реализовали с начала года 9559 автомобилей, что на 114% больше, чем за тот же период прошлого года.С небольшим отрывом от лидера на второй строчке разместился Chery, на машинах которого остановили свой выбор 9290 покупателей. Спрос на продукцию марки вырос на 383% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Еще 720 кроссоверов было реализовано под премиальным суббрендом Chery Exeed.На третьей строчке с результатом 5301 реализованных транспортных средств разместился Geely. Этот результат лучше прошлогоднего на 78%.
https://ria.ru/20210512/taksi-1731950292.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150149/06/1501490684_37:0:614:433_1920x0_80_0_0_242bec3361b4957c83181d049ac70616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, китай, экономика
МОСКВА, 13 мая — Проект "Россия-Китай: Главное".
По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении.
Еще более высокие темпы роста продаж зафиксированы на китайском сегменте российского авторынка. Так, дилеры Haval реализовали с начала года 9559 автомобилей, что на 114% больше, чем за тот же период прошлого года.
С небольшим отрывом от лидера на второй строчке разместился Chery, на машинах которого остановили свой выбор 9290 покупателей. Спрос на продукцию марки вырос на 383% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Еще 720 кроссоверов было реализовано под премиальным суббрендом Chery Exeed.
На третьей строчке с результатом 5301 реализованных транспортных средств разместился Geely. Этот результат лучше прошлогоднего на 78%.