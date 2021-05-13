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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210513/avtomobili-1732127421.html
Названы самые популярные китайские автомобили в России
Названы самые популярные китайские автомобили в России
По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T13:49
2021-05-13T13:49
россия-китай: главное
россия
авто
китай
экономика
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МОСКВА, 13 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении. Еще более высокие темпы роста продаж зафиксированы на китайском сегменте российского авторынка. Так, дилеры Haval реализовали с начала года 9559 автомобилей, что на 114% больше, чем за тот же период прошлого года.С небольшим отрывом от лидера на второй строчке разместился Chery, на машинах которого остановили свой выбор 9290 покупателей. Спрос на продукцию марки вырос на 383% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Еще 720 кроссоверов было реализовано под премиальным суббрендом Chery Exeed.На третьей строчке с результатом 5301 реализованных транспортных средств разместился Geely. Этот результат лучше прошлогоднего на 78%.
https://ria.ru/20210512/taksi-1731950292.html
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россия, авто, китай, экономика

Названы самые популярные китайские автомобили в России

13:49 13.05.2021
 
© Фото : HavalHaval H9
Haval H9 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Haval
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МОСКВА, 13 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам первых четырех месяцев продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 24,3% в годовом исчислении.
Еще более высокие темпы роста продаж зафиксированы на китайском сегменте российского авторынка. Так, дилеры Haval реализовали с начала года 9559 автомобилей, что на 114% больше, чем за тот же период прошлого года.
С небольшим отрывом от лидера на второй строчке разместился Chery, на машинах которого остановили свой выбор 9290 покупателей. Спрос на продукцию марки вырос на 383% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Еще 720 кроссоверов было реализовано под премиальным суббрендом Chery Exeed.
На третьей строчке с результатом 5301 реализованных транспортных средств разместился Geely. Этот результат лучше прошлогоднего на 78%.
такси - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:35Россия-Китай: Главное
Китайская служба онлайн-заказа такси DiDi начал работу на юге России
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияАвтоКитайЭкономика
 
 
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