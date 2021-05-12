https://ria.ru/20210512/zvonki-1731959125.html

Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании

Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании

Испанская полиция арестовала мужчину, который почти 9 тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб и при этом оскорблял операторов, сообщает газета Comercio. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:41

2021-05-12T14:41

2021-05-12T14:43

происшествия

в мире

астурия

овьедо

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МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Испанская полиция арестовала мужчину, который почти 9 тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб и при этом оскорблял операторов, сообщает газета Comercio.Как сообщается, 49-летний мужчина был арестован 7 мая в городе Овьедо (административный центр автономного сообщества Астурия) после того, как на него пожаловалась служба, в которую поступают все звонки в национальную полицию по телефону 091.Позднее выяснилось, что с одного телефона с 2019 года было сделано 3787 звонков на телефон 091 и 4957 звонков в службу спасения 112. Как показало расследование, ни один из звонков не был связан с необходимостью вызвать экстренную помощь. Единственной целью звонившего было оскорбить операторов и препятствовать работе служб, отмечает издание.Полиция арестовала подозреваемого сразу, как только была установлена его личность. Мужчина обвиняется в неповиновении, так как неоднократно игнорировал просьбу операторов прекратить подобные звонки и не занимать линию экстренной помощи.Обвиняемому по этой статье могут грозить от трех месяцев до одного года тюремного заключения, отмечает издание.

https://ria.ru/20210506/knigi-1731353803.html

астурия

овьедо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, астурия, овьедо