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Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании
Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании
Испанская полиция арестовала мужчину, который почти 9 тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб и при этом оскорблял операторов, сообщает газета Comercio. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:41
2021-05-12T14:43
происшествия
в мире
астурия
овьедо
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МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Испанская полиция арестовала мужчину, который почти 9 тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб и при этом оскорблял операторов, сообщает газета Comercio.Как сообщается, 49-летний мужчина был арестован 7 мая в городе Овьедо (административный центр автономного сообщества Астурия) после того, как на него пожаловалась служба, в которую поступают все звонки в национальную полицию по телефону 091.Позднее выяснилось, что с одного телефона с 2019 года было сделано 3787 звонков на телефон 091 и 4957 звонков в службу спасения 112. Как показало расследование, ни один из звонков не был связан с необходимостью вызвать экстренную помощь. Единственной целью звонившего было оскорбить операторов и препятствовать работе служб, отмечает издание.Полиция арестовала подозреваемого сразу, как только была установлена его личность. Мужчина обвиняется в неповиновении, так как неоднократно игнорировал просьбу операторов прекратить подобные звонки и не занимать линию экстренной помощи.Обвиняемому по этой статье могут грозить от трех месяцев до одного года тюремного заключения, отмечает издание.
https://ria.ru/20210506/knigi-1731353803.html
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происшествия, в мире, астурия, овьедо

Мужчина девять тысяч раз звонил в экстренные службы Испании

14:41 12.05.2021 (обновлено: 14:43 12.05.2021)
 
CC0 / PublicDomainPictures / Домашний телефон
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
CC0 / PublicDomainPictures /
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МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Испанская полиция арестовала мужчину, который почти 9 тысяч раз звонил на телефоны экстренных служб и при этом оскорблял операторов, сообщает газета Comercio.
Как сообщается, 49-летний мужчина был арестован 7 мая в городе Овьедо (административный центр автономного сообщества Астурия) после того, как на него пожаловалась служба, в которую поступают все звонки в национальную полицию по телефону 091.
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Позднее выяснилось, что с одного телефона с 2019 года было сделано 3787 звонков на телефон 091 и 4957 звонков в службу спасения 112. Как показало расследование, ни один из звонков не был связан с необходимостью вызвать экстренную помощь. Единственной целью звонившего было оскорбить операторов и препятствовать работе служб, отмечает издание.
Полиция арестовала подозреваемого сразу, как только была установлена его личность. Мужчина обвиняется в неповиновении, так как неоднократно игнорировал просьбу операторов прекратить подобные звонки и не занимать линию экстренной помощи.
Обвиняемому по этой статье могут грозить от трех месяцев до одного года тюремного заключения, отмечает издание.
 
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