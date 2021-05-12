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Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз
Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз
Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:17
2021-05-12T23:23
ильназ галявиев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде.Советский районный суд Казани в среду избирает Галявиеву меру пресечения."Находясь в помещении школы Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", - сказал представитель следствия в суде.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
россия
республика татарстан (татарстан)
казань
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда
Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел.
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ильназ галявиев, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, происшествия, видео, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань
Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде.
2021-05-12T18:17
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Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз

18:17 12.05.2021 (обновлено: 23:23 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде.
Советский районный суд Казани в среду избирает Галявиеву меру пресечения.
"Находясь в помещении школы Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", - сказал представитель следствия в суде.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
 
Ильназ ГалявиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановПроисшествияСтрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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