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Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз

Галявиев выстрелил в казанской школе не меньше 17 раз

Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:17

2021-05-12T18:17

2021-05-12T23:23

ильназ галявиев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

происшествия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в стрельбе в казанской школе, сделал не менее 17 выстрелов, заявил представитель следствия в суде.Советский районный суд Казани в среду избирает Галявиеву меру пресечения."Находясь в помещении школы Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", - сказал представитель следствия в суде.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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республика татарстан (татарстан)

казань

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Адвокат по назначению ждет подсудимого Ильназа Галявиева. Кадры из зала суда Александр Гиляжев - адвокат, которого Галявиеву назначил суд. Своего подзащитного он еще не видел. 2021-05-12T18:17 true PT0M14S

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